Tenistky hrají v kvalifikaci Poháru B.J. Kingové s Britkami po prvním dnu 1:1

Praha - České tenistky hrají s Velkou Británií po prvním dnu kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové v Praze nerozhodně 1:1. V první dvouhře uspěla na štvanické antuce Markéta Vondroušová, která deklasovala Harriet Dartovou 6:1 a 6:0. Tereza Martincová poté nevyužila proti světové dvanáctce Emmě Raducanuové své šance a s překvapivou vítězkou loňského US Open prohrála dvakrát 5:7.

Sobotní program rozehrají od 11:30 týmové jedničky Vondroušová a Raducanuová. Poté by měly hrát Martincová s Dartovou. Zápas případně rozhodne čtyřhra, do které český kapitán Petr Pála nahlásil šestnáctiletou Lindu Fruhvirtovou s Marií Bouzkovou. Nominace na sobotní zápasy je možné změnit. V českém týmu figuruje ještě Karolína Muchová.

V první hře udělala nervózní Vondroušová dvě dvojchyby a o servis přišla. Ještě ve druhém gamu prohrávala 15:40, ale pak jí Britka pomohla dvojchybu. A zvrat přinesla další výměna - Vondroušová při dobíhání míče spadla, ale soupeřka trefila místo zcela odkrytého dvorce síť.

Od té doby česká tenistka vývoj kontrolovala a v prvním setu ztratila už jen pět výměn. Ochozy malého centrkurtu roztleskala svými oblíbenými kraťasy, třeba i při brejkbolu soupeřky, či vydařeným lobem a smečí. Zápas se 101. hráčkou světa rozhodla za 55 minut ziskem dvanácti her v řadě.

"Ze začátku byla velká nervozita, ale potom jsem se dostala do zápasu. Hrozně si to tady užívám. Nestává se často, že bychom hrály na Štvanici, takže je to skvělý," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Vondroušová, která si v týmové soutěži vylepšila bilanci na šest výher a jednu porážku.

Martincová měla v utkání debutantek v soutěži družstev v první sadě setbol. Za stavu 5:4 ale trefila síť a o set přišla. Ve druhém setu vedla 4:1, ale náskok dvou brejků neudržela. V dlouhé deváté hře měla ještě tři brejkboly, neuspěla a v koncovce více chybovala.

Vítězky česko-britského duelu postoupí do finálového turnaje, který je v plánu na zatím neurčeném místě 8. až 13. listopadu.

Kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové v Praze: ČR - Velká Británie 1:1 po prvním dnu Vondroušová - Dartová 6:1, 6:0, Martincová - Raducanuová 5:7, 5:7.