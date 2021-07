Tenistky budou o víkendu hrát v Tokiu o zlato, basketbalisté s USA o naději

Tokio – Tenistky budou hrát o víkendu v Tokiu o dvě zlaté olympijské medaile a v obou případech jim stojí v cestě Švýcarky. Belinda Bencicová se v sobotním finále dvouhry pokusí zastavit senzační jízdu Markéty Vondroušové a v neděli se pak spolu s Viktorijí Golubicovou postaví ve finále čtyřhry světovým deblovým jedničkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové.

Basketbalisté budou v sobotu čelit Američanům, největším favoritům turnaje, a naději na čtvrtfinále si udrží, jen pokud prohra nebude příliš vysoká. Celkem během druhého olympijského víkendu získá majitele 46 medailových sad.

Vondroušová je na světovém žebříčku až na 42. místě, třicet příček za finálovou soupeřkou, ale v Tokiu už vyprovodila dvě hráčky z první světové desítky a Bencicovou letos v březnu v Miami na tvrdém povrchu ve třech setech porazila.

Zatímco Krejčíková se Siniakovou spolu hrají už čtvrtou sezonu a mají na kontě i tři grandslamové tituly, Švýcarky se daly dohromady jen kvůli olympiádě. Krejčíková má Bencicové co oplácet, neboť Švýcarka se slovenskými kořeny ji vyřadila v osmifinále dvouhry.

V nedělním finále mužské dvouhry se utkají Němec Alexander Zverev s Rusem Karenem Chačanovem. Pro Zvereva hovoří páté místo na světovém žebříčku i skvělá forma. Cestou do semifinále neztratil ani set a v boji o finále vyřadil světovou jedničku Srba Novaka Djokoviče. S Chačanovem, který je na žebříčku pětadvacátý, však poslední dva ze čtyř vzájemných zápasů prohrál.

Čeští basketbalisté si šanci na čtvrtfinále hodně zmenšili dvacetibodovou prohrou s Francií a promarněným velkým náskokem s Íránem. Jestli chtějí na turnaji dál pokračovat, budou muset v sobotu od 14:00 SELČ proti americkým hvězdám z NBA zahrát mnohem lépe. Skóre, které posune do čtvrtfinále dva ze tří týmů na třetích místech, mají zatím o 14 bodů lepší než třetí Argentinci ve skupině C, ale ti si pravděpodobně polepší v závěrečném duelu s Japonskem.

Prodloužit co nejvíc své olympijské účinkování chtějí i plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, jimž účast v Tokiu zkomplikoval pozitivní test na koronavirus. Sobotní zápas s ruským párem Vjačeslav Krasilnikov, Oleg Stojanovskij rozhodne, jestli půjdou přímo do osmifinále, nebo budou muset ještě v sobotu do předkola. Rusové jsou sice mistry světa, ale v Tokiu už prohráli s Lotyši, kteří českou dvojici porazili kontumačně.

Sedm olympijských vítězů bude o víkendu korunováno v atletice, poprvé za smíšenou čtvrtkařskou štafetu, ale největší pozornost poutají oba nejkratší sprinty.

Pro sobotní finále chystá útok na třetí zlato Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, ale Marie Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny už v rozběhu časem 10,78 v protivětru ubrala sedm setin ze svého rekordu, jímž před dvěma lety na MS v Dauhá získala bronz. Tak rychle ještě žádná sprinterka v olympijském rozběhu neběžela. Pro nedělní finále mužské stovky, z nějž vzejde nástupce Jamajčana Usaina Bolta, je největším favoritem Američan Trayvon Bromell.

V neděli poběží Vít Müller semifinále na 400 m překážek, kam se dnes kvalifikoval jako poslední z 24 postupujících. Čtyři jeho přímí soupeři mají na kontě výrazně lepší časy a jen dva postoupí přímo do finále. Za cíl si český atlet dal běžet pod 49 sekund, což by znamenalo zlepšení osobního maxima přinejmenším o 27 setin a druhé místo v dlouhodobých českých tabulkách. Rychleji běhal jen Jiří Mužík před více než dvaceti lety.

Müllerův parťák ze čtvrtkařské štafety Pavel Maslák se v neděli představí na hladké čtvrtce a bude to účast spíše symbolická. Někdejší trojnásobný halový mistr světa je momentálně více než půldruhé sekundy od formy, která mu v roce 2012 v Londýně vynesla čas pod 45 sekund a postup do olympijského semifinále. Nedělní start v rozběhu tak bere hlavně jako přípravu na štafetu.

Česká olympijská účast o víkendu v Tokiu: Sobota: 0:30 golf - muži - 3. kolo: Lieser 1:30 jezdectví - všestrannost jednotlivci - 2. den: Příhoda, Trunda 5:00 sportovní střelba - sportovní malorážka 3x40 ženy - kvalifikace: Šarounová 9:00 plážový volejbal - muži - základní skupina: Perušič, Schweiner - Krasilnikov, Stojanovskij (Rus.) 11:00 tenis - dvouhra ženy - finále: Vondroušová - Bencicová (Švýc.) 14:00 basketbal - muži - základní skupina: USA - ČR Neděle: 0:30 golf - muži - 4. kolo: Lieser 1:30 jezdectví - všestrannost jednotlivci - 3. den: Příhoda, Trunda 3:45 atletika - 400 m muži - rozběhy: Maslák 9:00 tenis - čtyřhra ženy - finále: Krejčíková, Siniaková - Bencicová, Golubicová (Švýc.) 14:05 atletika - 400 m př. muži - semifinále: Müller