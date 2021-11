Tenistky budou bojovat se Švýcarkami o semifinále Poháru Billie Jean Kingové

Praha - Těžkou bitvu se Švýcarkami mají před sebou české tenistky v boji o postup do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Na zápas o vítězství ve skupině D mistrovství světa družstev je připravena i světová trojka Barbora Krejčíková, kterou v pondělí sužovala křeč v pravém lýtku. Zápas v pražské O2 areně začne ve čtvrtek nejdříve v 17:00.

"Bude to velký maso. Ideální by bylo rozhodnout ve dvouhrách, ale Švýcarky mají výborný tým a čeká nás nesmírně, nesmírně těžký utkání. Zápasy budou výborný, vyrovnaný a rozhodne pár míčků," uvedl kapitán Petr Pála po dnešním týmovém tréninku.

V pondělí Češky porazily Německo 2:1 a Švýcarky zvítězily o den později nad stejným soupeřem 3:0. Vítězky narazí na nejlepší celek ze skupiny B, v níž mají nejblíže k prvnímu místu Australanky a ve skupině jsou i Belgičanky a Bělorusky.

Vítězka Roland Garros Krejčíková dnes trénovala bez problémů a je připravena hrát. "Nálada je dobrá, všechno dobrý. Těším se a doufám, že to všechno dobře dopadne," řekla česká jednička a ke stavu lýtka dodala: "Je to snad dobrý. Snad se dobře vyspím a bude to dobrý i v utkání."

Krejčíková se v souboji jedniček utká se světovou sedmnáctkou Belindou Bencicovou, dcerou slovenských rodičů. Jediný vzájemný zápas svedly na olympiádě v Tokiu a česká tenistka prohrála v osmifinále ve třech setech. "Belinda hrála strašně dobře a vyhrála celou olympiádu," připomněla Krejčíková. "Věřím, že odveta dopadne za pomoci českých fanoušků pro mě."

Duel začne utkáním dvojek a na české straně nastoupí Markéta Vondroušová, která zvládla bravurně zápas s Andreou Petkovicovou. Za Švýcarky hrála proti Němkám bodovala Viktorija Golubicová (45. v žebříčku WTA), ale nastoupit by mohla Jil Teichmannová (39.). "Byl bych překvapený, kdyby hrála Teichmannová," poukázal Pála na fakt, že Golubicová nedávno na turnaji v Indian Wells Vondroušovou porazila a první zápas v Praze zvládla dobře.

V utkání proti Němkám byla hala zaplněna zhruba z poloviny. Na duel se Švýcarkami se očekává větší zájem diváků. "Když bude vyprodáno, bude skvělá atmosféra, která z nás dostane to nejlepší a snad uslyšíme i švýcarské fanoušky," řekla čtyřiadvacetiletá Bencicová.

Češky porazily Švýcarky v sedmi z osmi vzájemných zápasů v týmové soutěži. Naposledy na začátku cesty za titulem v roce 2018, v 1. kole v O2 areně zvítězily 3:1.