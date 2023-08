Tenistky Bouzková a Nosková postoupily na US Open do 2. kola

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Tenistky Marie Bouzková a Linda Nosková postoupily na grandslamovém US Open do 2. kola. Turnajová jednatřicítka Bouzková vyřadila na betonu ve Flushing Meadows domácí držitelku divoké karty Ashlyn Kruegerovou 7:5, 6:4. Osmnáctiletá Nosková si poradila s další Američankou Madison Brengleovou, kterou porazila jasně 6:2, 6:1.

Pětadvacetiletá Bouzková prošla do 2. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnala si v New Yorku dosavadní maximum. O jeho vylepšení se utká v dalším kole s Němkou Tatjanou Mariaovou, nebo Chorvatkou Petrou Martičovou.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková nezačala duel s Kruegerovou dobře a prohrávala 1:4. Vzápětí ale vyhrála dalších šest ze sedmi her a získala i první set. Ve druhé sadě sice Češka přišla o výhodu brejku, v deváté hře ale získala servis 120. hráčky světa znovu a pak při svém podání využila druhý mečbol.

Nosková postoupila na US Open do 2. kola poprvé a vyrovnala si grandslamové maximum. Dosud prošla do stejné fáze letos na Roland Garros. O patnáct let starší Brengleové sebrala šest ze sedmi servisů a utkání vyhrála za 53 minut. Soupeřku přehrála v počtu vítězných míčů poměrem 34:5. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a úřadující finalistka Uns Džábirová z Tuniska.

Z českých tenistek půjde do akce také wimbledonská vítězka a turnajová devítka Markéta Vondroušová. Poslední grandslamový turnaj sezony zahájí i nasazená dvanáctka Barbora Krejčíková, pětadvacítka Karolína Plíšková či Barbora Strýcová, která na US Open uzavře kariéru.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Arnaldi (It.) - Kubler (Austr.) 6:3, 3:0 skreč Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Nosková (ČR) - Brengleová (USA) 6:2, 6:1, Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA) 7:5, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.) 7:5, 7:6 (7:4), Samsonovová (14-Rus.) - Liuová (USA) 7:6 (7:3), 6:3, Boulterová (Brit.) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:0, Korpatschová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2.