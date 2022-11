Tenistky bez zraněné Krejčíkové zahájí turnaj o Pohár B. J. Kingové proti Polsku

Glasgow - Bez zraněné Barbory Krejčíkové, kterou limituje bolavé zápěstí, vstoupí ve čtvrtek české tenistky do základní skupiny finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové proti Polsku. Jejich soupeř se musí zase obejít bez světové jedničky Igy Šwiatekové, která se omluvila vzhledem k termínu akce následující ihned po Turnaji mistryň. Zápas začne v Glasgow ve čtvrtek v 17:00 SEČ.

Absence Krejčíkové je pro výběr kapitána Petra Pály velkou komplikací. Šestadvacetiletá tenistka měla po dřívější omluvě Petry Kvitové plnit roli české jedničky a navíc mohla utvořit deblový pár s Kateřinou Siniakovou. S tou letos triumfovala na Australian Open, ve Wimbledonu, na US Open a naposledy se dostaly do finále Turnaje mistryň ve Fort Worthu. Po cestě z Texasu se ale dozvěděla výsledek magnetické rezonance, který potvrdil nález v levém zápěstí.

"Je to nejlepší pár světa a je to komplikace. Zase je ale dobré, že všechny holky, co tu jsou, umí hrát i čtyřhru. Jde o to vybrat podle možností, jak na tom kdo fyzicky je a udělat správné rozhodnutí vzhledem ke zdravotním stavům a formě," řekl Pála novinářům.

Vedle Siniakové jsou v týmu Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. "Je to pořád zápas jedna proti jedné. Stát se může cokoliv Musíme vykročit vítězně s Polskem a pak se uvidí co dál," uvedl český kapitán.

Polky vstoupí do turnaje dnes odpoledne proti USA. V jejich nominaci jsou 49. hráčka světa Magda Linetteová, Magdalena Frechová (116.), Katarzyna Kawová (261.), Martyna Kubková (608.) a Alicja Rosolská.

"Nedá se to podcenit. Ono se s tím bodem za vítězství proti Polsku trochu počítá, což je horší než překvapit. V této situaci jsem ale byla v kariéře hodněkrát a není to pro mě nic nového," řekla Plíšková. "Uvidíme, jaká bude sestava. S Linetteovou jsem hrála naposledy na US Open, kde to bylo 7:6 ve třetím setu, takže v klidu," uvedla s úsměvem třicetiletá rodačka z Loun.

Bývalá světová jednička je favoritkou do jedné z dvouher. Druhé místo by mohla zabrat Vondroušová, která do Glasgow přicestovala coby čerstvá vítězka turnaje ve Shrewsbury. Po úvodních dvouhrách se případně může rozhodnout v závěrečné čtyřhře. Definitivní nominaci oznámí Pála v den zápasu. Uzávěrka je hodinu před prvním utkáním.

Systém soutěže je druhým rokem odlišný oproti minulosti. Dříve hrály finále jen dva týmy a na tři vítězné body. Nyní se jako před 21 lety koná závěrečný turnaj pro dvanáct celků a vrátil se herní systém zápasů na dva vítězné body.

Po utkání s Polskem vyzve český tým v pátek osmnáctinásobné vítězky z USA. "Musíme to brát den po dni, protože zápasy budou končit večer a po každém z nich se domluvit. V cestě je teď Polsko. Musíme se o to víc soustředit, abychom zvolili správnou sestavu a pak si to když tak rozdali s Amerikou," řekl Pála, jehož tým může zaútočit na dvanácté vítězství v historii. Do semifinále postoupí jen vítěz skupiny.