New York - Tenistka Markéta Vondroušová dnes v New Yorku nastoupí k prvnímu grandslamovému osmifinále v životě. Ve 4. kole US Open se devatenáctiletá česká hráčka utká s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, které ve světovém žebříčku patří 36. místo. Vondroušová je na začátku druhé stovky, do osmifinále amerického grandslamu však prošla na úkor třinácté nasazené Kiki Bertensové z Nizozemska.

Curenková v předchozím kole zdolala 6:4 a 6:0 Kateřinu Siniakovou. Její zápas s další českou soupeřkou pořadatelé zařadili na dvorec Grandstand, kam tenistky nastoupí jako třetí v pořadí po dvou deblových zápasech, tedy přibližně v 21:00 SELČ.

Vondroušová může napodobit Karolínu Plíškovou, která do čtvrtfinále prošla v neděli po výhře dvakrát 6:4 nad Australankou Ashleigh Bartyovou.