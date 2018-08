Praha - Tenistka Markéta Vondroušová se na další část tenisové sezony začala připravovat pod vedením Jiřího Hřebce a Jana Hernycha. Zatímco se sedmašedesátiletým Hřebcem už spolupracovala, devětatřicetiletý Hernych, bývalý 59. hráč světového žebříčku, je v jejím týmu novou tváří. Pro něj to je premiéra v roli kouče na této úrovni.

Do července připravoval devatenáctiletou Vondroušovou bývalý kouč Kristýny Plíškové Martin Fassati. Spolupracovali od dubna, původně byli domluveni do červnového Roland Garros a rozešli se po turnaji ITF v Budapešti v polovině července.

"Domluvili jsme se na spolupráci s Honzou Hernychem i Jiřím Hřebcem, se kterým jsem trénovala v minulosti a trénuji i teď před americkou tour. Všichni se známe z klubu (I. ČLTK), sedíme si lidsky a věřím, že to bude fungovat," uvedla Vondroušová v tiskové zprávě.

Hřebec má trenérskému týmu šéfovat, jeho bývalý svěřenec Hernych bude s Vondroušovou cestovat po turnajích. "První společný trip nás čeká na podzim po Asii. Na americké kurty vyrazím ještě bez něj s kondičním trenérem Michalem Vágnerem," upřesnila Vondroušová. V plánu má starty v Cincinnati, New Havenu a na US Open. "Zatím to vypadá na kvalifikace, ale tajně doufám v divokou kartu na některém z turnajů," doplnila aktuálně 103. hráčka žebříčku WTA.

Pro Hernycha bude Vondroušová první svěřenkyní z okruhu WTA. "Je to pro mě velká výzva. V Markétě vidím ohromný potenciál. Pamatuji si Maky začátky na Štvanici, tenisově od té doby neskutečně vyrostla. Mám z celého týmu, který znám léta, výborný pocit a moc se těším na spolupráci," uvedl Hernych.