Tenistku Strýcovou baví zpovídat lidi U Baru, sní o Jordanovi

Praha - I díky koronaviru rozjela tenistka Barbora Strýcová vlastní diskusní pořad. V talkshow nazvané U Baru zatím zpovídá hosty přes internet, ale těší se na relaci ve studiu z očí do očí a má i jeden sen: Michaela Jordana.

Prvním hostem Strýcové byl moderátor Libor Bouček, ale povídala si i s hokejistou Jaromírem Jágrem, švýcarskou tenistkou Belindou Bencicovou nebo zpěvačkou Darou Rolins. Na tento čtvrtek přijala její pozvání Petra Kvitová.

"Napadlo mě dřív, že bych to chtěla zkusit. Mluvila jsem o tom před rokem a teď, jak vypukla karanténa, tak jsem si řekla, proč to nezkusit zrovna v téhle době. Tak jsem to zkusila a jedu v tom pořád," řekla Strýcová novinářům na turnaji v Praze na Spartě.

Zjistila, že moderovat není jednoduché. "Ale obtížné, protože musíte být soustředěný na hosta i na otázky. Stojí to hodně času, ale baví mě to. Těším se, až jednou budu mít studio a budu mluvit z očí do očí," řekla druhá deblistka světa.

Nejslavnějším hostem zatím byl Jágr. Domluva s ním byla podle Strýcové snadná, i když se zpočátku bála, že neklapne. "Napsala jsem mu esemesku, ale on zrovna měl něco na Kladně a napsal, že se ozve. Říkala jsem si, že na to zapomene, ale za pár dnů se ozval, domluvili jsme se a bylo to úplně úžasné," řekla.

V hlavě má mnoho osobností, které by chtěla pozvat. Konkrétně jejich jména prozradit nechtěla, ale odhalila svůj největší sen. "Ale to se nikdy nestane, a to je Michael Jordan," připomněla jednoho z nejslavnějších basketbalistů světa.

Někdejšího lídra Chicaga Bulls, které dovedl k šesti titulům v NBA, obdivuje už dávno. "Pro mě byl vždycky největší osobností ve sportu a teďka možná ještě víc," řekla a dodala, že zhlédla všech deset dílů úspěšného dokumentu Last Dance. Oslovit Jordana ale zatím neplánuje. "Na to jsem moc malý pán a máme v Čechách velkou spoustu nejen velkých sportovních osobností. Nejdřív chci začít v Čechách a pak můžu jít do světa."

V moderování se touží zlepšovat, ale nemá plány získat třeba televizní angažmá. "Jsem začátečník, ale baví mě i kritika, kterou dostávám," řekla.