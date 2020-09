Tenistku Muchovou čeká boj o osmifinále US Open

New York - Tenistka Karolína Muchová bude hrát v dnešním programu o vylepšení svého maxima na grandslamovém US Open. O postup do osmifinále se dvacátá nasazená v New Yorku střetne v druhém utkání na kurtu číslo sedm areálu ve Flushing Meadows s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

Muchová hraje potřetí hlavní soutěž US Open a i potřetí postoupila do třetího kola. Dál se na grandslamech z předchozích sedmi účastí dostala jen ve Wimbledonu, kde si loni zahrála čtvrtfinále. S Cirsteaovou se utká poprvé v kariéře.

Sobotní program US Open (začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Wolf (USA) - Medveděv (3-Rus.), Stephensová (26-USA) - S. Williamsová (3-USA), 1:00 Keysová (7-USA) - Cornetová (Fr.), Čilič (31-Chorv.) - Thiem (2-Rak.).

Kurt Louise Armstronga: Sakkariová (15-Řec.) - Anisimovová (22-USA), Bautista (8-Šp.) - Pospisil (Kan.), Fucsovics (Maď.) - Tiafoe (USA), Azarenková (Běl.) - Šwiateková (Pol.), Džabúrová (27-Tun.) - Keninová (2-USA).

Kurt č. 7, 2. zápas: Muchová (20-ČR) - Cirsteaová (Rum.).