New York - Dánská tenistka Caroline Wozniacká vypadla jako před rokem na grandslamovém US Open již ve druhém kole. Letošní turnajová dvojka prohrála s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou po setech 4:6 a 2:6. Curenková tak bude v sobotu hrát s Češkou Kateřinou Siniakovou o postup do osmifinále.

Letošní vítězce Australian Open Wozbiacké se od titulu v Eastbourne nedaří. Ve Wimbledonu vypadla rovněž ve 2. kole a na amerických betonech nevyhrála ani jeden zápas. Loni na US Open podlehla ve 2. kole Rusce Jekatěrině Makarovové.

Na US Open hrála Wozniacká dvakrát finále (2009 a 2014), ale tentokrát byla proti 36. hráčce žebříčku neustále v defenzívě. Ukrajinku nezastavily ani problémy s předloktím, které si nechala několikrát o pauzách masírovat.

"Hrála přesně, co bylo potřeba. Hrála chytřeji než já. Snažila jsem se být agresivní, když jsem viděla možnost, ale kurt je pomalejší. Měla jsem situaci lépe vyhodnotit, ale to jsem neudělala, a proto jsem skončila," řekla Wozniacká.

Pavouk žen US Open už přišel o obě nejvýše nasazené. V 1. kole vypadla jednička Simona Halepová z Rumunska, kterou vyřadila Estonka Kaia Kanepiová.

K překvapení došlo znovu na zrekonstruovaném stadionu Louise Armstronga. Vypadla na něm i Halepová a o senzaci se na stejném místě postarala Češka Karolína Muchová na úkor bývalé světové jedničky Garbiňe Muguruzaové.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Djokovič (6-Srb.) - Sandgren (USA) 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2, Čilič (7-Chorv.) - Hurkacz (Pol.) 6:2, 6:0, 6:0, Goffin (10-Belg.) - Haase (Niz.) 6:2, 6:7 (1:7), 6:3, 6:2. Pouille (17-Fr.) - Baghdatis (Kypr) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3, Nišikori (21-Jap.) - Monfils (Fr.) 6:2, 5:4 skreč, Gasquet (26-Fr.) - Djere (Srb.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, De Minaur (Austr.) - Tiafoe (USA) 6:4, 6:0, 5:7, 6:2. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Siniaková (ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), Curenková (Ukr.) - Wozniacká (2-Dán.) 6:4, 6:2, Suárezová (30-Šp.) - Mladenovicová (Fr.) 6:1, 4:6, 6:4, Šarapovová (22-Rus.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 7:5.