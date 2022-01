Tenistka Vondroušová v Melbourne nestačila na Sabalenkovou

Melbourne - Tenistka Markéta Vondroušová nedokázala ve třetím kole grandslamového Australian Open čelit tvrdé hře Aryny Sabalenkové z Běloruska. Češka sice v Melbourne získala první set, nakonec ale se světovou dvojkou prohrála 6:4, 3:6 a 1:6.

Ve dvouhře z českých zástupců zůstala už jen Barbora Krejčíková. Čtvrtá nasazená se v nedělním osmifinále utká s dvojnásobnou vítězkou turnaje Běloruskou Viktorií Azarenkovou.

Stříbrná olympijská medailistka Vondroušová v prvním setu těžila z chyb soupeřky. Vedení 3:1 ještě neudržela, ale po dalším brejku už sadu dopodávala. Od druhého setu Běloruska tolik nekazila a českou levačku zasypávala za pomoci hlasitých výkřiků ranami. Druhou sadu rozhodla jediná ztráta podání Vondroušové z druhé hry a ve třetím přišla od stavu 0:1 o šest gamů v řadě.

"Myslím, že víc jsem udělat nemohla. Snažila jsem se hrát každý míč, ale ona dneska bohužel zase našla servis, který v předchozích zápasech ztratila," poukázala 41. hráčka světa Vondroušová pro iSport.cz na fakt, že Sabalenková udělala na rozdíl od předešlých duelů v utkání jen deset dvojchyb. "A když se rozehrála, hrozně mě tlačila a udělala spoustu winnerů, které nebyly lehké a já při nich nezahrála špatně. Byla prostě lepší," řekla dvaadvacetiletá sokolovská rodačka.

Krejčíková postupuje v Melbourne také ve čtyřhře. S Kateřinou Siniakovou, s níž tvoří první nasazenou dvojici, jsou po výhře nad australsko-čínským párem Monique Adamczaková, Chan Sin-jün dvakrát 6:3 ve třetím kole. Se soutěží se rozloučily turnajové desítky Lucie Hradecká a Marie Bouzková.

Uzdravená Halepová je znovu v osmifinále Australian Open

Po loňských zdravotních komplikacích pokračuje uzdravená tenistka Simona Halepová ve skvělém vstupu do sezony. Rumunka zvládla i osmý zápas roku a po výhře 6:2, 6:1 nad Dankou Koviničovou z Černé Hory je popáté za sebou minimálně v osmifinále Australian Open. O čtvrtfinále bude hrát s Francouzkou Alizé Cornetovou. Hladký postup oslavil i druhý nasazený Rus Daniil Medveděv. Loňský finalista porazil Botice van de Zandschulpa 6:4, 6:4, 6:2 a ve 4. kole je v Melbourne počtvrté za sebou.

Bývalá světová jednička Halepová loni kvůli zranění lýtka vynechala grandslamové turnaje Roland Garros i Wimbledon a také olympiádu v Tokiu. Nyní už hraje bez omezení, vyhrála přípravný turnaj WTA v Melbourne a další tři vítězné zápasy přidala na úvodním grandslamu sezony.

"Cítím se po fyzické stránce skvěle, to zaprvé. A po té psychické si věřím a jsem silná, řekla bych," uvedla třicetiletá Halepová poté, co přehrála Koviničovou za 64 minut. "Mám radost ze hry, což mi pomáhá být pozitivní," pronesla hráčka, která se loni v létě vdala.

Dvojnásobná grandslamová šampionka vyhrála jedenáct setů v řadě a na Australian Open ztratila jen dvanáct gamů. "Zatím hraju skvěle," pochvalovala si Halepová.

V dalším utkání Rumunka narazí na Cornetovou, se kterou má negativní bilanci 1:3. Francouzka už v turnaji vyřadila třetí nasazenou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska a ve 3. kole otočila v den svých 32. narozenin zápas se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou. "Je to kouzelné, mám obrovskou radost a jsem šťastná," radovala se Cornetová, 61. hráčka dvouhry WTA.

Vítěz US Open Medveděv nemusel na rozdíl od předchozího duelu s domácím favoritem Nickem Kyrgiosem řešit bučení bouřlivého publika a duel s Van de Zandschulpem vyhrál za necelé dvě hodiny. "Řekl bych to asi takhle. Je jednodušší hrát s chlapíkem z Nizozemska než s Australanem v Austrálii, v Melbourne," konstatoval v rozhovoru na kurtu a doufal, že s fanoušky najde společnou řeč. "Každý dobrý vztah má své vzestupy a pády. A já doufám, že tu bude víc toho dobrého než toho špatného, jinak by to nefungovalo," dodal.

O postup do čtvrtfinále se Medveděv utká s Maximem Cressym, který po Tomáši Macháčovi porazil i domácího držitele divoké karty Chrise O'Connella. Čtyřiadvacetiletý Američan, jenž při loňské premiéře v Melbourne vypadl ve 2. kole, si postupem do osmifinále vylepšil grandslamové maximum. Druhé kolo si zahrál i na US Open, jinde zatím do hlavní soutěže nezasáhl.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Medveděv (2-Rus.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 6:4, 6:2, Tsitsipas (4-Řec.) - Paire (Fr.) 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4, Auger-Aliassime (9-Kan.) - Evans (24-Brit.) 6:4, 6:1, 6:1, Fritz (20-USA) - Bautista (15-Šp.) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3, Cressy (USA) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Sabalenková (2-Běl.) - Vondroušová (31-ČR) 4:6, 6:3, 6:1, Halepová (14-Rum.) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:1, Mertensová (19-Belg.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:2, Collinsová (27-USA) - Tausonová (Dán.) 4:6, 6:4, 7:5, Cornetová (Fr.) - Zidanšeková (29-Slovin.) 4:6, 6:4, 6:2, Kanepiová (Est.) - Inglisová (Austr.) 2:6, 6:2, 6:0. Čtyřhra - 2. kolo: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Adamczaková, Chan Sin-jün (Austr./Čína) 6:3, 6:3, Bolsovová, Eikeriová (Šp./Nor.) - Hradecká, Bouzková (10-ČR) 7:6 (7:3). 6:3. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Hradecká, Escobar (ČR/Ekv.) - Sharmaová, Smith (Austr.) 6:3, 6:4. Junioři: Dvouhra - 1. kolo: Menšík (4-ČR) - Kobierski (Rak.) 6:2, 6:4. Juniorky: Dvouhra - 1. kolo: Šálková (ČR) - Taylorová (Austr.) 6:2, 6:4.