Tenistka Vondroušová se kvůli zápěstí odhlásila z US Open

Allertová, Martincová a Veselý prošli z kvalifikace na US Open

Denisa Allertová a Tereza Martincová rozšířily početnou kolonii českých tenistek v hlavní soutěži US Open, v níž jich bude po odstoupení Vondroušové devět. Obě v kvalifikaci v New Yorku zvládly i poslední třetí krok a vybojovaly postup. Do hlavní soutěže prošel také Jiří Veselý, zatímco Lukáš Rosol v závěrečném kvalifikačním kole prohrál.

Martincová otočila duel se Slovenkou Kristínou Kučovou a vyhrála 4:6, 6:2, 6:2, Allertová porazila Australanku Priscillu Honovou 6:3, 7:5. Veselý v utkání, které trvalo přes tři a půl hodiny, zdolal Itala Paola Lorenziho 6:4, 5:7, 7:6. Tie-break třetí sady rozhodl také Rosolův zápas s Jegorem Gerasimovem z Běloruska, který po šestém mečbolu vyhrál nad zkušeným českým tenistou 6:2, 6:7, 7:6.

Čtyřiadvacetiletá Martincová si zahraje na grandslamovém turnaji potřetí v kariéře. V New Yorku debutovala v roce 2017, letos si poprvé vyzkoušela i Wimbledon. Ještě nikdy ale na žádném z elitních podniků nevyhrála.

Allertová, která si začátkem srpna vzala tenistu Jana Šátrala, si US Open zahraje počtvrté, poprvé ale jako vdaná paní. Naposledy tu startovala v roce 2017, závěr loňské sezony jí pokazilo zranění zad.

Veselý loni v hlavní soutěži chyběl, předtím si ji zahrál pětkrát za sebou. Letos mezi 128 vyvolenými doplní Tomáše Berdycha.