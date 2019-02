Budapešť - Česká tenistka Markéta Vondroušová dnes porazila v semifinále turnaje v Budapešti Rusku Anastasju Potapovovou 6:0 a 6:2 a v neděli bude bojovat o druhý titul na okruhu WTA po předloňském triumfu ve švýcarském Bielu. Její soupeřkou bude turnajová jednička Alison van Uytvancková z Belgie, která v druhém semifinále udolala další Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 3:6, 6:3 a 7:6.

V zápase dvou hráček nastupující generace měla devatenáctiletá Češka od začátku jasně navrch a o dva roky mladší soupeřce za 23 minut nadělila "kanára". Druhý set už byl přece jen vyrovnanější. Potapovová si v něm nechala ošetřovat zápěstí a na chvíli vyvedla Češku z tempa. Nicméně Vondroušová jí znovu vzala servis ve třetím a sedmém gamu a za necelou hodinu proměnila první mečbol.

"Nebylo to tak jednoduché, jak by se podle výsledku mohlo zdát. Ale jsem ráda, že to po dvou třísetových zápasech dnes netrvalo tak dlouho," řekla vítězka. S Belgičankou, která je na 50. místě světového žebříčku, o 31 míst výš než Češka, se Vondroušová utkala před dvěma lety na menším turnaji v Trnavě a vyhrála. "Ale to bylo na antuce, tady to bude jiné. Ona obhajuje titul a je tady ve formě," dodala s výhledem na nedělní finále, které začne v budapešťské hale v 17:00.

Argentinský tenista Juan Martín del Potro při návratu na turnaje po čtyřech měsících došel v Delray Beach do čtvrtfinále, kde jej po třísetové bitvě vyřadil Američan Mackenzie McDonald. Ten si ziskem skalpu viditelně stále ještě oslabené nasazené jedničky zajistil na okruhu ATP premiérově účast v semifinále.

Del Potro se vrátil k zápasům po zlomenině čéšky pravého kolena a první dva duely na Floridě vyhrál bez ztráty setu včetně triumfu nad čerstvým vítězem turnaje v New Yorku Reillym Opelkou z USA. Zápas světové čtyřky s 84. hráčem žebříčku McDonaldem už dospěl až do rozhodujícího setu a v něm do tie-breaku, ve kterém favorizovaný Argentinec odvrátil dva mečboly, než kapituloval.

V utkání bylo patrné, že třicetiletý Del Potro, jenž už zažil několik comebacků kvůli dlouhodobým potížím se zápěstím, ještě úplně stoprocentně fit není. "Lékaři říkají, že to chce čas, pokud chci být zase úplně připravený, ale já už se nechci dívat na turnaje doma v televizi. To jsem dělal dřív a bylo to pro mě strašně těžké. Teď jsem po čtyřech měsících hrál tři zápasy a to je pro mě ta nejlepší věc," řekl Del Potro.

"Dneska jsem chtěl udělat dobrý výsledek, bojoval jsem do posledního míče a měl řadu příležitostí, ale je těžké vyhrát zápas, když se nemůžete pohybovat na sto procent. Vím ale, jak dobře můžu hrát, když budu fit, zatím na takovou úroveň ale po fyzické stránce nemám," dodal.

Tenisový turnaj žen v Budapešti (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Vondroušová (8-ČR) - Potapovová (Rus.) 6:0, 6:2, Van Uytvancková (1-Belg.) - Alexandrovová (5-Rus.) 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Tenisový turnaj mužů v Delray Beach (tvrdý povrch, dotace 651.215 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

McDonald (USA) - Del Potro (1-Arg.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Albot (Mold.) - Johnson (4-USA) 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Tenisový turnaj mužů v Riu de Janeiro (antuka, dotace 1,937.740 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Djere (Srb.) - Bedene (Slovin.) bez boje.

Tenisový turnaj mužů v Marseille (tvrdý povrch, dotace 744.010 eur):

Dvouhra - semifinále:

Tsitsipas (1-Řec.) - Goffin (3-Belg.) 7:6 (7:1), 6:2, Kukuškin (Kaz.) - Humbert (Fr.) 6:4, 6:4.