Tenistka Strýcová se po životní sezoně loučí s trenérem Kotyzou

Praha - Tenistka Barbora Strýcová ukončila po úspěšné sezoně spolupráci s trenérem Davidem Kotyzou, s nímž se připravovala poslední dva roky. Světová jednička ve čtyřhře to oznámila na instagramu, na rozchodu se dohodli po Turnaji mistryň v Šen-čenu.

Fotogalerie

"David je jeden z nejlepších trenérů v Česku, a protože se můj tenisový důchod přibližuje, přišlo mi trošku sobecký ho držet u sebe za každou cenu," napsala třiatřicetiletá Strýcová o trenérovi, jenž v minulosti dovedl mezi elitu Petru Kvitovou a spolupracoval i s Karolínou Plíškovou či Caroline Wozniackou z Dánska.

Strýcová má za sebou životní sezonu, v níž mimo jiné získala s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej wimbledonský titul ve čtyřhře a ve dvouhře si v All England Clubu zahrála semifinále. Rok zakončila porážkou v deblovém finále na Turnaji mistryň.

"S Davidem jsme si před dvěma lety stanovili cíle. Říkala jsem tomu spíše 'reálné tenisové sny'. A i když je samozřejmě vždycky prostor, aby bylo lépe, všechny velké cíle, kterých jsem pod Davidovým vedením chtěla dosáhnout, se povedly. Třeba letos jsme vše směřovali k Wimbledonu a byl to můj nejkrásnější turnaj v životě," napsala Strýcová.

"Davide, díky za tvrdou práci, za všechny rady a za tvoji trpělivost. Byla to jízda, bylo to nahoru a dolů a bylo to skvělý!" poděkovala.