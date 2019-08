Tenistka Siniaková ztroskotala v New Yorku v semifinále

New York - Tenistka Kateřina Siniaková prohrála v semifinále turnaje v New Yorku s Magdou Linetteovou z Polska a prvního finále od loňského ledna se v generálce na US Open nedočkala. Pátá nasazená Češka prohrála se čtvrtfinálovou přemožitelkou Karolíny Muchové 6:7, 2:6.

Třiadvacetiletá Siniaková, která si naposledy zahrála o titul vloni v Šen-čenu, ztratila první set po takřka hodinovém boji až ve zkrácené hře. Ve druhém pak ale nezachytila nástup a soupeřka jí na rozdíl od úvodní sady nenabídla už ani jednu šanci k brejku.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů ve Winston-Salemu v USA

(tvrdý povrch, dotace 807.210 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Paire (1-Fr.) - Carreňo (11-Šp.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, Johnson (USA) - Millman (14-Austr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Turnaj žen v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Linetteová (Pol.) - Siniaková (5-ČR) 7:6 (7:3), 6:2.