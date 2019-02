Praha - Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková je těhotná a přerušila kariéru. Dvaatřicetiletá dvojnásobná grandslamová vítězka v ženské čtyřhře po letním porodu návrat na kurty nevylučuje, ale nehodlá ho uspěchat a chce se věnovat i jiným aktivitám. Působí mimo jiné jako televizní sportovní reportérka.

Poslední mezinárodní zápas odehrála Hlaváčková společně s Barborou Strýcovou loni v říjnu v semifinále Turnaje mistryň, na domácí scéně hrála ještě v prosinci extraligu. Kvůli poraněnému zápěstí musela vynechat Australian Open.

Tenisový trénink musela záhy ukončit z příjemnějších důvodů. "Dlouhodobě jsme plánovali založení rodiny a to se nám povedlo velmi rychle po té, co jsme se začali snažit," prozradila na dnešní tiskové konferenci.

Využije možnosti nechat si na tři roky zmrazit žebříček, pokud by se chtěla vrátit na profesionální okruh WTA. Konkrétní plány na comeback ale nemá. "Přerušuju kariéru s tím, že se nechci vrátit k tenisu co nejdřív. Chci si tu možnost nechat otevřenou, ale neupínám se na to a těším se, že budu maminkou," svěřila se.

Vítězka Fed Cupu z let 2012 a 2014 má pocit, že se jí na kurtu povedlo prakticky vše, co chtěla. "Jediné, čeho jsem nedosáhla, je první místo na světě. Ale ranking je jenom číslo, pro mě byly důležitější jednotlivé úspěchy. Nejvíc pro mě byla a vždycky bude olympijská medaile," řekla stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012, kde uspěla s Lucií Hradeckou. S ní vyhrála rovněž Roland Garros v roce 2011 a US Open o dva roky později.

Novinku už oznámila trenérům i parťačce Strýcové. Té se to snažila říci co nejdříve, aby jí dala co nejvíce času na hledání nové partnerky. "Volala jsem jí to prakticky hned po kontrole. Křičela radostí, takže dost v pohodě," líčila.

Teď se hýbe jen pro radost, začala třeba tančit, což chtěla až po konci kariéry. Snaží se bezproblémového průběhu těhotenství využít k rozvíjení svých aktivit v médiích. "Tahle práce mě baví a přináší mi něco podobného, co mi přinášel tenis. Doufám, že mi ty plány vyjdou. Hrozně bych se chtěla zúčastnit olympiády jako reportérka," doplnila.