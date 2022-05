Tenistka Plíšková prohrála v Paříži ve 2. kole s Jeanjeanovou

Paříž - Tenistka Karolína Plíšková vypadla na antukovém Roland Garros potřetí za sebou ve druhém kole. Letošní turnajová osmička pařížského grandslamu dnes příliš chybovala, působila bez energie a nečekaně nestačila na domácí Leolii Jeanjeanovou. Se soupeřkou startující na divokou kartu a až 227. hráčkou světového žebříčku prohrála dvakrát 2:6 za hodinu a čtvrt.

V soutěži žen zůstala ve hře z osmi Češek už jen Karolína Muchová, kterou čeká v pátek třetí kolo. Už v prvním vypadla obhájkyně titulu Barbora Krejčíková a ve druhém Petra Kvitová.

Mezi muži bude dnes hrát kvalifikant Zdeněk Kolář jako poslední český hráč a ve druhém kole se utká s nasazenou čtyřkou a loňským finalistou Stefanosem Tsitsipasem z Řecka.

Plíšková už v prvním kole otáčela vývoj utkání s outsiderkou. Nad Jeanjeanovou na dvorci Simonne Mathieuové sice vedla 2:1, ale poté prohrála devět her v řadě. Míče z rakety semifinalistky Roland Garros z roku 2017 nelétaly s obvyklou razancí a špatně podávala.

Domácí hráčka trápila Češku pestrou hrou, liftované míče střídala s čopy a precizně zkracovala výměny za síť. Plíšková se po chybách, kterých udělala 28, chytala za hlavu a vypadala bezradně. V utkání měla jen dva brejkboly, ani jeden neproměnila a sama přišla o servis čtyřikrát.

"Nehrála jsem dobře, ale ona odehrála velmi dobrý zápas. Nedala mi moc stejných míčů, takže jsem se nedostala do rytmu," ocenila Plíšková soupeřku. "Podmínky byly pro mou hru super pomalé a kurt nebyl nejrychlejší. Jí to hrálo do karet mnohem víc. Skóre je trochu brutální, protože z toho nemám vyloženě strašný pocit, ale ona odehrála skvělý zápas," dodal Plíšková.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Jeanjeanová (Fr.) - Karolína Plíšková (8-ČR) 6:2, 6:2, Zidanšeková (24-Slovin.) - Šarífová (Eg.) bez boje, Kuděrmětovová (29-Rus.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3.