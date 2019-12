Tenistka Plíšková myslí na grandslamový titul

Praha - Grandslamový vavřín je jasnou metou tenistky Karolíny Plíškové v nadcházející sezoně i dalších letech. Světová dvojka proto i přes úspěšnou sezonu angažovala nového kouče a od Venezuelana Daniela Vallverdua čeká, že do její hry dostane třeba i mužské prvky. Nejspíše se příští rok ukáže i na olympiádě.

Sedmadvacetiletá Plíšková je několik let adeptkou na grandslamový titul. Nejblíže se k němu dostala na US Open, kde hrála v roce 2016 finále, ale od té doby čeká marně. Dříve ji otázka, kdy triumf z velké čtyřky získá, rozčilovala, nyní se k ní staví čelem.

"Nemůžu mít ani jiné ambice než grandslam vyhrát. Bude to na dalších pár let můj cíl nebo úkol. Dělám pro to maximum a uvidíme, jestli to dopadne," řekla rodačka z Loun na tiskové konferenci před nadcházející sezonou a dodala: "Tuhle větu jsem si připravila a tu budu opakovat. Je to můj cíl a pro to dělám všechno."

V uplynulé sezoně vyhrála čtyři turnaje a poprvé zakončila rok na pozici světové dvojky. Přesto ukončila spolupráci se Španělkou Conchitou Martínezovou a domluvila se s Vallverduem, který pomáhal Andymu Murraymu či Tomáši Berdychovi.

Důvod je nasnadě, právě grandslamový titul. "Někde mi kousíček chybí. Stačí třeba malá rada a může to vyjít," uvedla Plíšková. Muže za trenéra chtěla i z jiného důvodu. "Ženských jsem měla dost. Potřebuju změnu a respekt, což k němu mám a věřím, že budu mít. Věřím, že mi dá něco z chlapského tenisu a trošku se posunu."

S kondiční i tenisovou přípravou začala Plíšková o týden dříve než v minulosti. V teple na Tenerife už pracovala s Vallverduem i Ukrajinkou Olgou Savčukovou, která rovněž rozšířila její realizační tým. "Olga je takový prostředník mezi trenérem a mnou, ženský element v týmu. Je kamarádka a funguje to dobře," řekla Češka.

Tréninky připravované Vallverduem si pochvalovala. Ocenila jejich pestrost. "Má je má fakt propracované a nic se neopakuje. Každý den byl jiný. Mě to po času fakt přestane bavit a tohle by mi mohlo vyhovovat," věří Plíšková.

Domů se vrátila těsně před vánočními svátky. Během nich objela nejbližší a Štědrý den měla čtyřikrát. "A čtyřikrát řízek s bramborovým salátem, ale vidět se s rodinou je základ. Teď jsem byla měsíc pryč a na měsíc zase poletím," řekla.

Do Austrálie vyráží už v sobotu a po týdnu aklimatizace vstoupí do sezony turnajem v Brisbane, kde bude obhajovat titul. "Daří se mi tam, tak doufám, že to tak bude i letos. Bývá tam dost horko, což je dobrá příprava na Australian Open."

Sezonu bude plánovat týden po týdnu. V minulosti hrála hodně zápasů a možná jí pak chyběla na grandslamech energie. "Není mi už dvacet, chci trošku plán poupravit. Třeba obětovat i menší turnaje, kdyby mi to mělo dodat síly na Wimbledon nebo US Open. V minulosti jsem tam byla i psychicky unavená," uvedla.

V dlouhodobém kalendáři má i fedcupový finálový turnaj v Budapešti. "Uvidím, podle vývoje sezony. Je to otevřený," řekla směrem k týmové soutěži. Jasněji se staví k olympiádě v Tokiu. "Hraju si s myšlenkou, že bych jednou v životě jela. Všichni mi říkají, že bych toho jednou mohla litovat, což nevím, ale spíš jo."