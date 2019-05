Tenistka Plíšková brala římský titul trochu jako zázrak

Řím - Zázraky se dějí a pro Karolínu Plíškovou se jeden stal v Římě. Tenistku nedávno trápil záhadný vir, navíc se Královna es, jak se jí díky skvělému podání říká, na antuce necítí jako doma, přesto se dnes stala šampionkou italského turnaje. To je pro hráčku před blížícím se Roland Garros velké povzbuzení.

"Když si uvědomím, jak jsem na tom byla před dvěma týdny, kdy jsem nemohla vůbec trénovat, nevěděla jsem, co mi pořádně je, a nemohli jsme se zbavit viru, tak jsem opravdu šťastná. O to víc si vážím tohoto vítězství a beru ho s pokorou," uvedla Plíšková na svém webu po finálové výhře nad Johannou Kontaovou.

Sedmadvacetiletou Plíškovou trápil vir od turnaje v Miami, před antukovou sezonou podle svých slov nemohla pořádně trénovat. Ve Stuttgartu prohrála první zápas, Prahu raději vynechala a v Madridu se rozloučila ve druhém kole.

Až krátce před Římem na sociálních sítích oznámila: "Dostala jsem výsledky testů a vypadá to, že virus je pryč! Konečně tak můžu začít naplno makat."

Před turnajem se ještě naladila na fotbale. Společně s týmem zašla na šlágr AS Řím - Juventus a viděla v akci Cristiana Ronalda a Edina Džeka. V turnaji pak zvládla těžké zápasy, zlepšovala se a ve finále za pomoci servisu nezaváhala.

"Je to nádherné. Zvláště když mi nikdo nedával před turnajem šanci a dokonce myslím ani já," citoval Plíškovou web WTA. "Před turnajem jsem si moc nevěřila, nemyslela na finále a byla šťastná z každého vyhraného zápasu. Proto je to trochu jako zázrak, protože to je na antuce a turnaji, kde se mi moc nedařilo."

S výhrami se Plíšková cítila ve hře stále sebevědomější. "Všechno je pak jednodušší. Nemusím nad údery přemýšlet, což je nejlepší," řekla a její slova dokumentovala statistika finále. Měla 21 vítězných míčů a jen 14 chyb. První podání poslala do hry ze 74 procent a vyhrála po něm 73 procent bodů.

Před grandslamovým Roland Garros by se tak jako tak řadila mezi favoritky. Triumfem v Římě ale punc možné adeptky na titul povýšila. "Musím hrát s vědomím, že to jde i na antuce, jinak to nemá cenu," konstatovala Plíšková a dodala: "Chci do toho dát všechno a mít šanci dojít v turnaji co nejdál, ale vše začne prvním kolem."

V případě úspěchu v Paříži by třeba mohla i získat první grandslamový titul. "Výhra z Říma neznamená, že půjdu daleko i tam. Pořád je k (grandslamovému) titulu potřeba vyhrát sedm zápasů, tedy ještě o dva více než tady. Bude to úplně jiné prostředí, podmínky, kurty a i míče. Ale zkusím se porvat o co nejlepší výsledek."