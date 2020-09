Tenistka Ósakaová je podruhé vítězkou US Open

Japonská tenistka Naomi Ósakaová se stala podruhé vítězkou US Open. Třetí grandslamový titul v kariéře získala po dnešní výhře ve finále v New Yorku nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou 1:6, 6:3 a 6:3.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová se stala podruhé vítězkou US Open. Třetí grandslamový titul v kariéře získala po dnešní výhře ve finále v New Yorku nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou 1:6, 6:3 a 6:3. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Japonská tenistka Naomi Ósakaová se stala podruhé vítězkou US Open. Třetí grandslamový titul v kariéře získala po dnešní výhře ve finále v New Yorku nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou 1:6, 6:3 a 6:3.

Dvaadvacetiletá Ósakaová navázala na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows na předloňský triumf. Loni v Melbourne ovládla i Australian Open.

V žebříčku se hráčka žijící a trénující v USA posune na třetí místo a za vítězství získala šek na tři miliony dolarů, přes 67 milionů korun. Loni šampioni US Open obdrželi o 850 tisíc víc, ale letos jsou odměny kvůli pandemii koronaviru nižší. Turnaj se hrál za přísných bezpečnostních opatření a bez fanoušků.

"Říkala jsem si, že by bylo trapné prohrát ani ne za hodinu. Chci poděkovat všem mým blízkým, bez vás bych tady nebyla," řekla Ósakaová při ceremoniálu, než si sama vzala stříbrnou trofej z podstavce. Předtím po mečbolu podala ruku soupeřce, odložila raketu a teprve poté si lehla na dvorec. "Vítěz vždycky po mečbolu zkolabuje, ale já se pokaždé bála, že se zraní, tak jsem to chtěla udělat bezpečně."

Azarenková vletěla do finále jako raketa. Zaskočila Japonku agresivitou a výborně podávala. Za 27 minut získala první set a rozhozená Ósakaová před prázdným hledištěm arény Arthura Ashe jen bezradně upustila raketu na zem. Azarenková pálila ostře i na začátku druhé sady a ještě odskočila do brejku na 2:0.

Ósakaová, která hrála se zatejpovaným levým stehenním svalem, ale převzala aktivitu. Z forhendu posílala smrtící rány a srovnala na 2:2. Od stavu 2:3 dominovala a v osmiminutové hře při podání Azarenkové uzavřela druhý set.

V rozhodující sadě šla dvaadvacetiletá Japonka do vedení 3:1. Pak odvrátila za stavu 0:40 tři brejkoly, ale sama nevyužila tři, aby šla do vedení 5:1. Azarenková vycítila šanci, vybojovala snížení na 3:4, ale další dvě hry už získala Ósakaová. Japonská tenistka zvládla i své třetí finále grandslamu, což naposledy dokázala Američanka Jennifer Capriatiová v letech 2001-02.

Ve finále naposledy získala titul po prohraném prvním setu Španělka Arantxa Sánchezová Vicariová před 26 lety.

Jednatřicetiletá Azarenková, dvojnásobná vítězka Australian Open, prohrála ve finále US Open potřetí. V letech 2012 a 2013 podlehla Sereně Williamsové. "Prošla jsem si dlouhou cestou, abych se sem znovu dostala," slzela Azarenková.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů)

Ženy:

Dvouhra - finále:

Ósakaová (4-Jap.) - Azarenková (Běl.) 1:6, 6:3, 6:3.