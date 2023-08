Tenistka Nosková turnaj v Praze nevyhrála, ve finále podlehla Hibinové

Praha - Tenistka Linda Nosková na turnaji v Praze premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Osmnáctiletá hráčka nestačila ve finále na Japonku Nao Hibinovou, které podlehla 4:6, 1:6. Rozhodující duel se odehrál s denním zpožděním kvůli nepříznivému počasí. Déšť na několik desítek minut přerušil i dnešní finále. Hibinová později triumfovala také ve čtyřhře, s Oksanou Kalašnikovovou z Gruzie porazily americko-francouzský pár Quinn Gleasonová, Elixane Lechemiaová 6:7, 7:5, 10:3.

Nosková, která plnila na domácím turnaji roli nasazené čtyřky, nevyužila druhou možnost získat první titul na elitním okruhu. Neúspěšně bojovala ve finále také letos v lednu v Adelaide, kde prohrála s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

"Dnes to úplně nevyšlo. Počasí mi úplně nepřálo. Doufám, že to příští rok bude rozhodně lepší," řekla v rozhovoru na kurtu Nosková a poděkovala fanouškům. "Bez vás bych možná ani ten druhý zápas ze špatného stavu neotočila (proti Ankitě Rainaové). Je možné, že bych tu bez vás nyní ve finále nebyla. Dnes jsem to chtěla vyhrát pro vás všechny. Doufám, že to příští rok bude lepší," doplnila Nosková.

Osmadvacetiletá Hibinová dohrávala před duelem s Noskovou ještě odložené semifinále s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, kterou porazila 6:4, 6:7, 6:3. V Praze triumfovala z pozice takzvaného lucky losera, v kvalifikaci nestačila na Kolumbijku Emilianu Arangovou. Japonka získala třetí titul na okruhu WTA v kariéře a první od triumfu v Hirošimě před čtyřmi lety. V Praze nahradila na trůnu Marii Bouzkovou.

"Chci poděkovat Lindě za skvělé finále. Vím, že teď je to pro ni těžké. Přeji jí hodně štěstí do další části sezony. Byl to pro nás všechny těžký týden kvůli dešti. Těším se, že si tu zase zahraju příští rok," uvedla Hibinová.

Nosková vstoupila do utkání proti čtvrtfinálové přemožitelce Terezy Martincové dobře a díky brzkému brejku vedla 3:0. Japonka ale zpřesnila údery, třemi hrami za sebou srovnala a následně vývoj zcela otočila. V deváté hře "brejkla" českou tenistku ještě jednou a ujala se po osmatřiceti minutách vedení.

Jednasedmdesátá hráčka světa Nosková se ani ve druhém setu nemohla opřít o servis a Hibinová získala po dvou brejcích pohodlný náskok. Za stavu 4:1 a 30:0 pro Hibinovou duel přerušil déšť, ale ani pauza Japonku nevyvedla z konceptu. Po návratu na kurty už nepřipustila žádné komplikace a utkání dovedla do vítězného konce.

Nosková ztratila pět z devíti her na servisu a duel zakončila dvojchybou. Hibinová oplatila české tenistce v Praze loňské vyřazení ve čtvrtfinále. Japonka tehdy zápas za stavu 6:3, 4:2 pro Noskovou vzdala.

Turnaj žen v Praze

(tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Hibinová (Jap.) - Cristianová (Rum.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Dvouhra - finále:

Hibinová (Jap.) - Nosková (4-ČR) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - finále:

Kalašnikovová, Hibinová (Gruz./Jap.) - Lechemiaová, Gleasonová (Fr./USA) 6:7 (7:9), 7:5, 10:3.