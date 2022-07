Tenistka Nosková je na turnaji v Praze v semifinále, její soupeřka skrečovala

Praha - Loňská vítězka juniorského Roland Garros Linda Nosková pokračuje na Livesport Prague Open v životním tažení. Sedmnáctiletá tenistka vyřadila v dnešním čtvrtfinále na betonových dvorcích ve Stromovce Japonku Nao Hibinovou. Soupeřka za stavu 6:3, 4:2 pro Noskovou duel kvůli zranění zad vzdala. Talentovaná Češka si zahraje mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami na turnaji WTA poprvé v kariéře, v sobotním semifinále narazí na krajanku Marii Bouzkovou, nebo Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

Na pražském turnaji naopak skončila nasazená jednička Anett Kontaveitová z Estonska. Světová dvojka prohrála jasně s Ruskou Anastasií Potapovovou dvakrát 1:6. Turnajová sedmička Potapovová vyzve příště Polku Magdalenu Linetteovou, nebo Číňanku Wang Čchiang.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy Nosková měla proti přemožitelce Barbory Krejčíkové z druhého kola Hibinové výborný vstup do utkání a po dvou brejcích vedla 4:0. Poté také o svůj servis dvakrát přišla, od stavu 4:3 ale vyhrála 112. hráčka světa zbývající gamy a získala první set.

Hibinová, které patří ve světovém žebříčku až 251. místo, si vyžádala ve druhém setu za stavu 2:1 pauzu na ošetření a nechala si dlouho masírovat záda. Potíže při podání měla ale i nadále, ztratila tři hry za sebou a ze zápasu odstoupila.

Nosková postoupila v Praze po skreči už podruhé, v úvodním kole proti ní nedohrála Ruska Natalia Vichljancevová. Díky premiérové účasti v semifinále si mladá Češka zajistila premiérově posun do první stovky žebříčku WTA.

Noskovou ještě odpoledne čeká čtvrtfinále čtyřhry s vrstevnicí Lucií Havlíčkovou. Vyzvou ruský pár Angelina Gabujevová, Anastasia Zacharovová.

Jednadvacetiletá Potapovová zdolala Kontaveitovou vůbec poprvé v kariéře a po dvou předchozích porážkách. Oplatila jí také týden starou porážku ze semifinále v Hamburku. Rodačka z ruského Saratova dosud netratila v Praze ani set.

Přemožitelka Lucie Havlíčkové z 2. kola Kontaveitová ztratila v zápase pětkrát servis, naopak si nevypracovala ani jednu brejkbolovou příležitost. O její porážce rozhodly vždy úvody setů, v obou prohrávala 0:4. Potapovová postoupila po 51 minutách hry.

"Soupeřka hrála skvěle. Dneska jsem to mentálně ani fyzicky nebyla já. Byla jsem unavená. Hrála jsem i minulý týden a myslím, že to na mě dolehlo. Rozhodně jsem dnes nehrála svůj nejlepší tenis. Všechny zásluhy patří soupeřce. Ani nemůžu říct, že by mě v zápase něčím překvapila. Kdybych byla ve své kůži, celé by to vypadalo jinak," řekla novinářům Kontaveitová.

Do akce dnes půjdou také dvě české tenistky. Sedmnáctiletá Linda Nosková, která zdolala ve čtvrtek pátou nasazenou Alizé Cornetovou z Francie, se utká v boji o první semifinále na turnaji WTA s přemožitelkou Barbory Krejčíkové Nao Hibinovou z Japonska. Turnajovou osmičku a čtvrtfinalistku letošního Wimbledonu Marii Bouzkovou čeká duel s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou.

