Tenistka Nosková by ráda pronikla do první stovky, chce si ji ale zasloužit

Praha - Sedmnáctiletá tenistka Linda Nosková oslavila na turnaji Livesport Prague Open první výhru na okruhu WTA a věří, že se díky zlepšené formě z posledních týdnů probojuje do první stovky světového žebříčku. Především však chce podávat dobré výkony, po nichž by si posun do elitní společnosti zasloužila. Loňská šampionka juniorského Roland Garros vzývala i svůj letošní restart na "dospělém" French Open, po němž vyhrála dalších 11 ze 13 zápasů.

"Před tou Paříží jsem se do toho nemohla moc dostat. Turnaj v Praze na ČLTK (vypadla s 1. kole s Nikolou Bartůňkovou) mi také moc nepomohl. Necítila jsem, že bych hrála dobře, a navíc jsem to nedávala, kam chci, což je pro mě nejhorší. Od Paříže se to ale změnilo. Je to takové moje magické místo," řekla novinářům Nosková, která si v květnu premiérovou účast v hlavní soutěži Roland Garros vybojovala po třech výhrách v kvalifikaci.

Po French Open svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy prohrála jen dvě utkání a naposledy triumfovala na turnaji ITF v německém Versmoldu. Formu si přenesla i do Prahy. V 1. kole postoupila po skreči zraněné Rusky Natalie Vichljancevové, utkání ale měla lépe rozehrané a vedla 6:2, 3:1. "Byla to má první výhra na turnaji WTA a jsem za ni ráda. Těší mě, že to bylo i doma před fanoušky, ale taková výhra by mě asi těšila všude," řekla Nosková.

Talentovaná Češka vynechala v minulých týdnech turnaje na trávě včetně Wimbledonu a pokračovala dál na antuce. Rozhodnutí nelitovala. "Příští rok do Wimbledonu určitě pojedu, takže není důvod nikam spěchat. Letos bych tam ani nejela stoprocentně připravená, takže by to nestálo za to," řekla a nemrzelo ji ani, že se tím pádem nesetkala se svým vzorem Serenou Williamsovou. "To je pravda, ale doufám, že ji potkám příští rok nebo teď v Americe," doplnila.

V 17 letech patří Nosková mezi nejvýše postavené hráčky v žebříčku WTA. V současnosti drží 112. místo a atakuje elitní stovku. "Už nějakou dobu se kolem ní pohybuju, ale vše má svůj čas. Pro mě je ale nejdůležitější, jak hraju, ne kolikátá jsem na žebříčku. Kdybych hrála špatně a byla do stovky, tak bych se i tak necítila dobře. Tenhle stav, kdy hraju dobře a stále tam nejsem, je pořád lepší variantou," uvedla Nosková.

V dalším kole Prague Open loňská juniorská vítězka Roland Garros vyzve nasazenou pětku Alizé Cornetovou. Dvaatřicetiletá Francouzka o sobě dala vědět během letošního Wimbledonu, kdy vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou a dostala se do osmifinále. "Je to velké jméno. Hraje dobře, je to jedna z nejlepších Francouzek a hráček jako takových na okruhu WTA. Na ten zápas se moc těším," řekla Nosková, která by se na konci srpna také ráda zúčastnila US Open.