Tenistka Muchová v New Yorku postoupila, čeká ji duel s Ósakaovou

New York - Karolína Muchová postoupila na tenisovém turnaji v New Yorku do 2. kola. Američanku Ann Liovou porazila dvakrát 6:4 a v dalším utkání bude hrát se čtvrtou nasazenou Naomi Ósakaovou.

Dvacetiletá Liová, které ve světovém žebříčku patří 133. pozice, ztratila podání hned v úvodní hře. To české hráčce stačilo k zisku první sady, druhý set pak Muchová rozhodla brejkem na 3:2. Sama nečelila ani jednomu brejkbolu. S dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Ósakaovou se utká poprvé.

Dnes do newyorského turnaje, který je generálkou na US Open, zasáhnou i další české tenistky Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková, která může v druhém kole narazit na Petru Kvitovou. Nejvýše nasazenou hráčkou je Karolína Plíšková, která má taktéž v úvodním kole volno a o osmifinále bude hrát s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou.

Tenisový turnaj mužů a žen v New Yorku

(tvrdý povrch)

Muži (dotace 4,674.780 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Shapovalov (12-Kan.) - Čilič (Chorv.) 6:3, 6:3, Berankis (Lit.) - Paul (USA) 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, Raonic (Kan.) - Querrey (USA) 6:4, 6:4.

Ženy (dotace 2,250.829 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Liová (USA) 6:4, 6:4, Anisimovová (USA) - Riskeová (11-USA) 6:3, 6:3, Azarenková (Běl.) - Vekičová (15-Chorv.) 6:2, 6:3, Jastremská (16-Ukr.) - V. Williamsová (USA) 5:7, 6:2, 7:5, Cornetová (Fr.) - McNallyová (USA) 6:0, 6:4.