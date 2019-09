Tenistka Muchová si v Soulu zahraje o druhé semifinále v kariéře

Soul - Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Soulu popáté v sezoně do čtvrtfinále. Třetí nasazená česká hráčka porazila ve 2. kole maďarskou kvalifikantku Tímeu Babosovou hladce 6:2, 6:3. O postup do semifinále se utká s Priscillou Honovou. Australanka, která rovněž prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, vyřadila ve třech setech turnajovou pětku Ajlu Tomljanovicovou.

Třiadvacetiletá Muchová v úvodu zápasu s Babosovou častěji kazila, postupně se ale rozehrála a potvrdila roli favoritky. Maďarce nabídla jen jedinou šanci k brejku, servis ale udržela a v prvním vzájemném duelu soupeřku přehrála za hodinu a 13 minut.

O druhou semifinálovou účast v kariéře se Muchová, finalistka letošního turnaje z Prahy, utká s Honovou a soupeřce může oplatit dva roky starou porážku. V roce 2017 s Australankou na zdejším turnaji v 1. kole ve třech setech prohrála.

Tenisový turnaj žen v Soulu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (3-ČR) - Babosová (Maď.) 6:2, 6:3, Honová (Austr.) - Tomljanovicová (5-Austr.) 6:3, 5:7, 6:1.