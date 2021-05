Tenistka Muchová se před Roland Garros cítí úderově fajn

Paříž - Tenistka Karolína Muchová stihla od postupu do semifinále Australian Open v půlce února jen dva turnaje. Dlouho léčila natržený břišní sval z Melbourne, ale nyní se před startem antukového grandslamu Roland Garros cítí úderově dobře.

Světová devatenáctka Muchová vynechala kvůli zranění turnaje v Dubaji a v Miami. Na antuce ve Stuttgartu při návratu vypadla v prvním kole. V Madridu se poté blýskla ve druhém kole výhrou nad světovou dvojkou Naomi Ósakaovou z Japonska a nakonec vypadla ve čtvrtfinále.

Následně se rozhodla vynechat další velký antukový turnaj v Římě, aby před pařížským grandslamem ještě doléčila břišní sval. "Pauza mi určitě pomohla," konstatovala Muchová v tiskové zprávě. V Praze absolvovala rehabilitaci s fyzioterapeutem Michalem Novotným. "Využívala jsem různé rehabilitační stroje, které urychlují léčbu zranění," dodala.

Před třetím startem v hlavní soutěži na Roland Garros se připravovala na antukových kurtech I.ČLTK na Štvanici. "Hraju tam ráda, jsem tam vlastně už jako doma," podotkla olomoucká rodačka. Formu ladila pod vedením trenéra Davida Kotyzy. "Servírovat teprve pomaličku začínám, ale věřím, že to bude dobré. Úderově se cítím fajn," pronesla Muchová.

Do Paříže se přesunula v úterý spolu s Kotyzou a doplní je ještě fyzioterapeut Asier Sanchiz. "A to je všechno, protože nám nedali víc akreditací," uvedla Muchová. Důvodem jsou omezení kvůli koronaviru. "Covidové testy ale byly o dost mírnější než minulý rok," porovnala.

Novinkou je i možnost na hodinu opustit tzv. bublinu a dostat se z hotelu do města. "Na recepci se musíme zapsat. Můžeme se jít projít na čerstvý vzduch mimo klub, což je fajn. Také tady na hotelu je to lépe zorganizované a oproti minulému roku je to tu i s otevřenou restaurací," popsala Muchová.