Tenistka Martincová velebila kouzlo Ostravy, vypustila i prášky na bolest

Ostrava - Přestože se tenistka Tereza Martincová narodila v Praze, turnaj WTA v Ostravě pro ni má zvláštní kouzlo. Sedmadvacetiletá hráčka zdolala v pondělním 1. kole Agel Open Švýcarku Jil Teichmannovou dvakrát 7:6, vyhrála dosud ve slezské metropoli všech pět tie-breaků a živí naději na zopakování loňského čtvrtfinále. O něj se utká s úřadující šampionkou Anett Kontaveitovou z Estonska.

"Nevím, čím to je. I když jsem z Prahy, v Ostravě se mi hraje o dost lépe. Na turnaji v Praze jsem se sice dostala do finále (2021), musím ale na rovinu říct, že soupeřky na cestě nebyly úplně nejsilnější. Když to srovnám s tím, co hraju tady, je to hrozný rozdíl. Vnitřně se tu cítím uvolněně a lépe," řekla Martincová na tiskové konferenci.

Osmasedmdesátá hráčka světa, jež v startuje v Ostravě díky divoké kartě, prohrávala s o 42 míst lépe postavenou Teichmannovou v prvním setu 1:5. Poté ale získala pět gamů za sebou a v úvodní zkrácené hře uspěla 7:1. "Začátek byl z mé strany asi uspěchaný a Jil hrála zároveň neskutečně. K ničemu mě nepustila," uvedla Martincová.

Za nepříznivého stavu však ze sebe Martincová setřásla tlak. "Na lavičce jsem si řekla, že ač jsem hodně dole, budu se snažit hrát míč po míči a sbírat gamy. Že nebudu tak upjatá na to vystřílet ji z kurtu. Když to řeknu blbě, přestala jsem se soustředit, že bych ji chtěla tak moc porazit. Místo toho jsem si řekla, že toho zkusím uhrát, co nejvíc půjde," pronesla Martincová.

K obratu ji nastartovala i podpora fanoušků v Ostravar aréně. "Byla jsem ráda, že ještě někdo zůstal po Pétě (předchozím utkání Kvitové). Cením si těch lidí, kteří na mě vydrželi. Cítila jsem jejich podporu a byli se mnou v důležitých momentech. Nebylo to jako 'už to dohraj', ale fakt mi dodávali sílu," uvedla pražská rodačka.

V tie-breaku druhého setu Martincová na kurtu pokulhávala. Sedmadvacetiletá tenistka má problémy s tzv. skokanským kolenem. Jde o bolest úponu čtyřhlavého stehenního svalu v oblasti pod kolenem. "Neříkám, že bych bych v případném třetím setu nemohla. I když občas vypadám, že jsem nemohoucí, sednu si, zvednu se a jdu znova. Je to ale to věc, kterou nevyřeším hned," řekla Martincová.

Bolesti byly horší než jindy, neboť si před zápasem nevzala analgetika. "Přišlo mi, že mě to dost uspává a mám horší reakce. Riskla jsem to a nic si nevzala," uvedla Martincová. "Musím ale říct, že jsem trpěla a je to znát, když to v sobě nemám. Pod prášky hraju tři čtvrtě roku. Řekla jsem si, že to ale změním, protože mi přišlo, že jsem trošku uspaná. Sice jsem prohrávala stejně 1:5, ale nakonec jsem vyhrála, takže to možná mělo plusové body," sdělila s úsměvem česká tenistka.

V Ostravě zatím neprohrála ani jeden z pěti tie-breaků. "Tady je to dobré, ale bohužel vím, jak to mám i celkově v sezoně. Sehrála jsem hodně tie-breaků. Bohužel jsem se dostala na místo, kde hraju dost brzy s úplně nejlepšími, a soupeřky jsou v těchto momentech zkušenější a víc si dovolí. Tady (v Ostravě) je to ale nějaké kouzlo. Musím zaklepat, aby se to neotočilo," řekla loňská čtvrtfinalistka.

V dalším kole vyzve Martincová úřadující šampionku Kontaveitovou. S o rok mladší Estonkou prohrála všechny tři zápasy, naposledy před týdnem v Tallinnu 2:6, 1:6. "Minulý týden se mi to dost nesešlo. Anett hrála neskutečně a byla doma. Jak všichni víme, ona je v hale dost sebevědomá a je znát, že je světovou čtyřkou. Nemám ale proti ní co ztratit. Půjdu do toho s tím, že chci uhrát lepší výsledek než minulý týden a uvidíme," dodala Martincová.