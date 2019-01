Sydney - Tenistka Petra Kvitová vyhrála dva dny před startem grandslamového Australian Open turnaj v Sydney a získala šestadvacátý titul. Kateřina Siniaková vyhrála v Sydney čtyřhru a připsala si na okruhu WTA pátý deblový titul. Své první tituly získali Američané Tennys Sandgren v Aucklandu a Sonia Keninová v Hobartu.

Ve finále dvojnásobná vítězka Wimbledonu po pomalejším rozjezdu porazila domácí Ashleigh Bartyovou 1:6, 7:5, 7:6 a v žebříčku se posune na šesté místo.

Osmadvacetiletá Kvitová v Sydney triumfovala stejně jako v roce 2015. Levou rukou hrající tenistka potvrdila, že finálové zápasy umí a prohrává v nich jen zřídka. Bilanci v bojích o titul si vylepšila na 26:7 a uspěla v osmém finále v řadě.

V prvním setu jako by ještě Kvitová byla unavená ze semifinále, které dohrála hodinu po půlnoci. O úvodní game přišla po páru dvojchyb, byla pomalá, zatímco Bartyová odehrála skoro perfektní sadu a Češka získala jen jeden game.

Od druhého setu Kvitová hru vyrovnala a postupně se dostávala do ráže. Za stavu 5:5 si vypracovala první brejkbol a hned ho proměnila. Vzápětí při svém podání set dokončila milimetrovým bekhendem na lajnu, což potvrdilo jestřábí oko.

V dramatické třetí sadě prohrávala česká tenistka už 0:3, ale srovnala a z tribun se ozývalo hlasité "Pétra Kvitová". Dvakrát pak podávala na výhru, ale ani jednou neuspěla, přičemž do tie-breaku set posunula po dvou dvojchybách.

V tie-breaku odskočila do vedení 3:1, ale po její desáté dvojchybě v utkání bylo srovnáno. Přestože dostávala křeče, vybojovala si tři mečboly a po dvou hodinách a devatenácti minutách hned ten první využila 32. vítězným úderem.

"Omlouvám se, že ti to doma nevyšlo," řekla Kvitová při ceremoniálu na dvorci k Bartyové. "Děkuju všem, i českým fanouškům. Byly to tady dlouhé dny," připomněla časté přerušování a odkládání zápasů kvůli dešti. "Petro, hrála jsi neskutečně. Dělala jsem, co jsem mohla, ale nestačilo to. Hodně štěstí," řekla Bartyová, která prohrála finále v Sydney i loni.

Šestadvacátým vavřínem v kariéře si Kvitová upevnila postavení třetí nejlepší Češky a už jen jeden triumf ji dělí od Hany Mandlíkové. Nedostižná bývalá světová jednička Martina Navrátilová během kariéry slavila ve dvouhře 167 titulů.

Světová jednička ve čtyřhře hrála tentokrát v páru se Srbkou Aleksandrou Kruničovou a v dohrávaném finále porazily japonsko-polský pár Hozumiová, Rosolská 6:1, 7:6. Siniaková hrála s Kruničovou, protože její obvyklá spoluhráčka Barbora Krejčíková zkusila štěstí v singlové kvalifikaci melbournského grandslamu. Finále čtyřhry začalo už v pátek, před deštěm stihly Siniaková a Kruničová vyhrát první set jasně 6:1, ale ve druhé sadě vedl 2:0 japonsko-polský pár. V dohrávce Siniaková s Kruničovou ztrátu dohnaly a o výhře rozhodly v tie-breaku, který získaly poměrem 7:3.

Keninová nedala ve finále v Hobartu Schmiedlové šanci

Turnaj v Hobartu vyhrála dvacetiletá Američanka Sofia Keninová. Ve finále porazila v souboji nenasazených hráček Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou 6:3, 6:0 a na okruhu WTA získala první titul.

Moskevská rodačka Keninová byla favoritkou díky rozdílu 21 míst ve světovém žebříčku, ve prospěch její zkušenější soupeřky zase hrály už tři vybojované tituly. Schmiedlová, která naposledy triumfovala loni v Bogotě, však dokázala držet krok jen do stavu 3:3, pak se finále změnilo v jednoznačnou záležitost Američanky.

Ve světovém žebříčku Keninové dosud patřilo 56. místo, v listopadu hrála v Praze finále Fed Cupu. V Hobartu dokázala bez ztráty setu vyřadit nejvýše nasazenou Caroline Garciaovou nebo někdejší vítězku tamního turnaje Alizé Cornetovou.

Sandgren porazil Norrieho a v Aucklandu získal první titul

Americký tenista Tennys Sandgren získal v 27 letech první titul na okruhu ATP. Ve finále turnaje v Aucklandu porazil Brita Camerona Norrieho 6:4, 6:2.

Třiadvacetiletý Norrie hrál ve finále poprvé, Sandgren loni v dubnu nedokázal udělat poslední krok k triumfu v Houstonu. Tentokrát se 63. hráč světového žebříčku už dočkal. Britovi čtyřikrát v utkání prolomil servis, v předchozích zápasech na turnaji se to přitom Norrieho protivníkům podařilo jen dvakrát.

"Je za tím tolik práce, tolik tréninku, tolik obětování a přijde i pár zranění, než se vůbec dostanete do finále a než ho pak někdy dokážete i vyhrát. A teď tady stojím a nenapadá mě, co bych k tomu řekl ještě dalšího," prohlásil rozradostnělý Sandgren.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Sydney (tvrdý povrch):

Muži (dotace 589.680 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

De Minaur (5-Austr.) - Simon (4-Fr.) 6:3), 6:2.

Čtyřhra - finále:

J. Murray, Soares (2-Brit./Braz.) - Cabal, Farah (1-Kol.) 6:4, 6:3.

Ženy (dotace 823.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kvitová (5-ČR) - Bartyová (Austr.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - finále:

Siniaková, Kruničová (ČR/Srb.) - Hozumiová, Rosolská (Jap./Pol.) 6:1, 7:6 (7:3).

Turnaj mužů v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 589.680 dolarů):

Dvouhra - finále:

Sandgren (USA) - Norrie (Brit.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - finále:

McLachlan, Struff (Jap./Něm.) - Klaasen, Venus (3-JAR/N. Zél.) 6:3, 6:4

Turnaj žen v Hobartu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Keninová (USA) - Schmiedlová (SR) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - finále:

Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (1-Tchaj-wan) - Flipkensová, Larssonová (4-Belg./Švéd.) 6:3, 3:6, 10:6.