Tenistka Kvitová ve čtvrtfinále v Miami nestačila na Šwiatekovou

Miami (USA) - Česká tenistka Petra Kvitová si semifinále na turnaji v Miami nezahraje. Ve čtvrtfinále vypadla s budoucí světovou jedničkou Igou Šwiatekvou z Polska, se kterou prohrála dvakrát 3:6.

Dvaatřicetiletá Kvitová od začátku tahala za kratší konec a nevypracovala si jediný brejkbol. Šwiatekové nakonec podlehla za 77 minut a na první semifinálovou účast v Miami nedosáhla.

Šwiateková vyhrála na okruhu WTA patnáctý zápas za sebou. "Jsem teď v laufu a doufám, že mi to ještě nějakou dobu vydrží," uvedla dvacetiletá Polka, která se v pondělí stane světovou jedničkou poté, co Ashleigh Bartyová nečekaně ukončila kariéru.

"Uhrát takhle dlouhou sérii vítězství není snadné. Mám upřímnou radost, že jsem zdravá a můžu hrát zápasy s takovými hráčkami, jako je Petra. Ona je legenda," řekla Šwiateková na adresu dvojnásobné wimbledonské vítězky.

O postup do finále si vítězka předloňského Roland Garros Šwiateková zahraje s domácí Jessicou Pegulaovou. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švýcarska Belinda Bencicová a Japonka Naomi Ósakaová.

V soutěži mužů si největší výhru v dosavadní kariéře připsal Casper Ruud. Norský tenista ve čtvrtfinále porazil 6:3, 1:6, 6:3 světovou čtyřku Alexandera Zvereva z Německa a počtvrté si na některém z turnajů série Masters zahraje semifinále.

Ruud všechny tři semifinále prohrál, ale vždy se hrálo na antuce. "Teď je to poprvé na tvrdém povrchu, takže to bude trochu něco jiného. Snad jsem se při předchozích porážkách poučil a bude platit: Do čtveřice všeho dobrého," řekl Ruud.

Jeho soupeřem bude Argentinec Francisco Cerúndolo, kterému ve světovém žebříčku patří 103. místo a je tak nejníže postaveným semifinalistou v historii turnaje v Miami.

