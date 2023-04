Tenistka Kvitová v Miami překvapila i sama sebe, probudila v sobě lvici

Praha - Tenistka Petra Kvitová je ráda, že sobotním triumfem v Miami zakulatila počet turnajových titulů na třicet. Před začátkem elitního podniku sama nečekala, že by mohla hrát tak dobře. Od čtvrtfinále v sobě znovu probudila lvici, kdy se hlasitě povzbuzovala a měla mimořádné odhodlání. Řekla to novinářům na dnešní tiskové konferenci po návratu z Floridy, odkud přiletěla v pondělí večer.

Fotogalerie

Od svého klubu Sparta Praha a týmu na úvod setkání dostala dort se třiceti svíčkami, které symbolizovaly počet jejích úspěchů na okruhu WTA. Ty začala sbírat v roce 2009 v Hobartu. "Třicet titulů je určitě hezčích než 29. Vážím si toho, že jsem tu třicítku nakonec urvala. Byl to skvělý turnaj, upřímně jsem ani nečekala, že bych mohla hrát takhle dobře," uvedla třiatřicetiletá hráčka.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka se opírala o servis. Ve finále proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu neudělala ani jednu dvojchybu, trefovala více než tři ze čtyř prvních servisů a měla úspěšnost takřka 79 procent po prvním podání a 75 procent po druhém servisu. "Když jsem ta čísla po finále viděl, tak jsem tomu sám nechtěl věřit," poznamenal její trenér Jiří Vaněk.

Kvůli vlhkému počasí Miami nebývalo oblíbenou destinací Kvitové, která je astmatička. Tentokrát se ale s tamními podmínkami popasovala výborně. "Pomohlo mi, že jsem hrála hlavně dvousetové zápasy," uvedla.

Dobře se rozehrála na předchozím turnaji v Indian Wells, kde porazila světovou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou a ztroskotala až ve čtvrtfinále na Řekyni Marii Sakkariové. V Miami těžila také z toho, že zde byly ještě rychlejší kurty. "Nepatří k úplně těm nejrychlejším na tour, ale byly rychlejší než v Indian Wells. Míče lítaly víc a delší dobu vydržely, což bylo lepší pro moji agresivní hru. Jen ve finále po tom tie-breaku s nimi už nešlo hrát," připomněla Kvitová maratonskou zkrácenou hru na závěr prvního setu, kterou nakonec získala v poměru 16:14.

Vítězné tažení turnajem cítila i na svých hlasivkách. "Křičela jsem hodně, úplně mě potom bolelo v krku. Asi jsem to prostě chtěla," pousmála se tenistka, jež si svou bojovností vysloužila přezdívku Lvice. Jsou ale turnaje, kdy jí takové odhodlání schází. "Měla jsem období v kariéře, kdy jsem si občas říkala, jestli tam lvice ještě je, nebo už není. Teď byla celý turnaj, začala už v Indian Wells. Ani sama nevím proč," svěřila se Kvitová.

Od roku 2011 takřka pokaždé získala v sezoně alespoň jeden titul. Jedinou výjimkou byl "covidový" rok 2020. "Když jsme začali s Jirkou spolupracovat, tak jsme si dávali za cíl alespoň jeden titul za sezonu. Takže pro letošek mám splněno," usmála se aktuálně nejlepší Češka v žebříčku WTA. Triumf na Floridě ji vrátil do elitní desítky, kde se v pondělí ocitla poprvé od září 2021. "Je to bonus. Na žebříček už strašně dlouho nekoukám, ale samozřejmě je to hezké."

Turnaj v Miami patří mezi podniky, které jsou jen o jednu úroveň pod grandslamy. "Nedávám si na sebe tlak, že když jsem vyhrála takový velký turnaj, že bych měla vyhrát grandslam. To je zase něco jiného," poznamenala.

Z týmového Poháru Billie Jean Kingové, ve kterém čeká české tenistky za necelé dva týdny kvalifikace proti Ukrajině, se Kvitová omluvila. Chystá se na antukovou sezonu. "Ta je fyzicky náročná, mám z ní vždycky respekt. Bude to o delších výměnách. Předvedla jsem i v Miami delší výměny a ukázala jsem, že na to mám," řekla.

Měla by začít 17. dubna ve Stuttgartu. Před grandslamovým Roland Garros má v plánu ještě turnaje v Madridu a Římě.