New York - Tenistka Petra Kvitová skončila na US Open ve třetím kole a poprvé v kariéře se ani na jednom z grandslamů nedostala v sezoně alespoň do osmifinále. V New Yorku turnajová pětka prohrála s razantní světovou dvacítkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska 5:7 a 1:6.

Osmadvacetiletá Kvitová se poprvé v kariéře ani na jednom z grandslamů nedostala v sezoně alespoň do osmifinále. Sice letos získala na okruhu WTA pět titulů na různých površích, ale na Australian Open i ve Wimbledonu se loučila už v prvním kole a na antukovém Roland Garros jako nyní v New Yorku ve třetím. "Mám se na grandslamech příští rok v čem zlepšovat, což je fajn," snažila se být Kvitová pozitivní.

Proti Sabalenkové, jež před týdnem vyhrála turnaj v New Havenu, Kvitová od začátku ztrácela a zaostávala v agresivitě i přesnosti. "Stála tam soupeřka, která byla lepší než já a tak to musím vzít," řekla Kvitová. V prvním setu ještě dokázala dvakrát získat zpět ztracené podání, ale od stavu 5:5 už uhrála v utkání jen jediný game. "Měla jsem šance v prvním setu. Druhý set už ovládla soupeřka a já na její palbu nenašla odpověď. Má sílu, těžko čitelný a variabilní servis," řekla.

Zápas ukončila desátou dvojchybou a nezopakovala loňské čtvrtfinále. "Moc jsem se na servisu necítila. Nepodržel mě, vyrobila jsem moc dvojchyb. Bez nich by zápas vypadal jinak," řekla Kvitová, která dohromady udělala ve třech zápasech 21 dvojchyb. "Tělo už je trošku v rozkladu a víc bych to neřešila," uzavřela svou newyorskou účast.

Vondroušová překvapila

První grandslamové osmifinále v kariéře slaví Markéta Vondroušová. Devatenáctiletá hráčka překvapivě porazila třináctou nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska 7:6, 2:6, 7:6 a v boji o čtvrtfinále narazí na Ukrajinku Lesju Curenkovou, která zdolala 6:4, 6:0 Kateřinu Siniakovou.

Siniaková v New Yorku nekončí a stále má o co hrát. Ve čtyřhře jsou s krajankou Barborou Krejčíkovou nejvýše nasazeným párem a budou útočit na třetí grandslamový titul v řadě.

Ve dvouhře mužů dohrál čtvrtý nasazený, svěřenec Ivana Lendla Němec Alexander Zverev podlehl krajanovi Philippu Kohlschreiberovi 7:6, 4:6, 1:6, 3:6.

Plíšková se střetne s Bartyovou o čtvrtfinále US Open

Karolína Plíšková se dnes utká s Australankou Ashleigh Bartyovou o postup do čtvrtfinále US Open. Jejich duel 4. kola se na druhém největším kurtu Louise Armstronga bude hrát jako druhý v pořadí.

Turnajová osmička Plíšková se s Bartyovou dosud střetla třikrát a dvakrát prohrála, naposledy loni ve Wu-chanu. "Umí všechno, variant má hodně, ale taky docela kazí. Není to, že by nedala míč zadarmo. Bude to ale těžký zápas," řekla česká tenistka před duelem se sedmnáctou nasazenou Australankou, jež ve 3. kole vyřadila české překvapení turnaje Karolínu Muchovou.