Tenistka Kvitová otevřela ve Fulneku svou síň slávy

Fulnek (Novojičínsko) - V prostorách Knurrova paláce ve Fulneku na Novojičínsku je nově síň slávy tenistky a tamní rodačky Petry Kvitové s podtitulem "příběh české lvice". Síň dnes otevřela sama tenistka, která při této příležitosti několikrát zopakovala, že je to pro ni velkou poctou, byť je to zvláštní pocit mít síň slávy ještě za života.

Pro expozici jsou v domě vyhrazena dvě oddělená místa – sál a klenutá komnata ve druhém nadzemním podlaží. Na expozici naváže také v současné době dokončovaná kavárna. V jedné části expozice si návštěvníci mohou prohlédnout tenisové rakety, hráčské akreditace, ale i kousky oblečení. V další jsou pak umístěny dvě vitríny s trofejemi včetně obou wimbledonských talířů. Kvitová s úsměvem přiznala, že dosud byly schovány pod postelí.

Když ji bratr oslovil s nápadem na vznik síně slávy, obávala se, že to nepůjde, protože rodiče si to nebudou přát. "Dala jsem bratrovi souhlas a potom jsem to řekla i tátovi. Trošku se kousal, ale nakonec se to muselo povolit, protože přece jen jsou to mé trofeje. Myslím, že teď je rád," uvedla Kvitová.

"Byl jsem hrozně rád, že jsem mohl tvůrcům výstavy nabídnout náměty a potom i informace, ze kterých celý projekt vznikal. Byla to pro mě moc krásná práce, protože mi naskakovaly vzpomínky, jak se vyvíjel život a sportovní kariéra naší Peti," uvedl otec tenistky Jiří Kvita, který se na vzniku síně podílel. Podle něj doma stále zůstala řada zajímavých artefaktů a expozice by se tak v budoucnu mohla i obměňovat a doplňovat.

Za nejcennější vystavené kousky tenistka považuje právě trofeje z Wimbledonu, který vyhrála v letech 2011 a 2014. Dále si cení finále Australian Open v roce 2019. "Asi nikdo nevěřil, že bych zase mohla být ve finále grandslamu. Byla to asi nejbolestivější porážka v mé kariéře, ale když si to vrátím zpátky, tak si myslím, že to byl úžasný úspěch po tom všem, co se přihodilo," uvedla Kvitová, která koncem roku 2016 při přepadení ve svém bytě utrpěla vážné poranění ruky a hrozil jí konec kariéry.

Síň slávy Petry Kvitové se veřejnosti poprvé otevře v pátek v poledne. Obyvatelé města budou mít výhodu levnějších vstupenek. "Občané Fulneku budou moci v prvních třech otevíracích dnech, tedy v pátek, sobotu a neděli, využít nabídku padesátiprocentní slevy na vstupné. Děti do 15 let, nejen ty fulnecké, budou mít v těchto dnech vstup zdarma,“ řekl starosta Petr Ertelt. Vstupné pro dospělého vyjde na 150 korun.

Vytvoření expozice stálo 4,7 milionu korun. Při budování byl kladen důraz na zabezpečení cenných trofejí i celé expozice.

Kvitová je jednou z nejúspěšnějších tenistek české historie. Na okruhu WTA vyhrála 29 turnajů ve dvouhře. Získala také olympijský bronz. S českým týmem šestkrát ovládla Fed Cup. V roce 2011 vyhrála Turnaj mistryň a byla světovou dvojkou. Ve Fulneku vyrostla a žije tam její rodina.