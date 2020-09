Tenistka Kvitová je v osmifinále US Open

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open.

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Tenistka Petra Kvitová zvládla i třetí kolo US Open bez ztráty setu. Šestá nasazená porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:3 a na grandslamu postoupila podvacáté v kariéře do osmifinále.

Příští soupeřkou dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové bude v New Yorku další Američanka Shelby Rogersová, 93. hráčka světa.

"Celý zápas měl dobrou úroveň. Hrály jsme pěkně. Věděla jsem, že je velká bojovnice, a snažila jsem se ji tlačit, tlačit a tlačit a čekat na příležitost zaútočit. V klíčových chvílích mi pomohl servis, za což jsem ráda," řekla Kvitová.

Třicetiletá Kvitová odehrála ve večerním utkání na stadion Arthura Ashe skvěle koncovky setů. V obou šla do brejku na 5:3. V první sadě sice následně ztratila servis, ale úvodní dějství získala vzápětí po dvojchybě Pegulaové. Druhou sadu už dopodávala a po hodině a třiadvaceti minutách využila první mečbol.

Ve druhém setu přitom Kvitová v úvodu prohrávala 0:2 a 0:30 při svém podání. Za stavu 2:2 pak odvrátila dva brejkboly. "Zabojovala jsem, abych se dostala zpět do hry. Ty dva tři gamy byly zlomové. Pak už jsem se cítila líp," uvedla Kvitová.

Svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka je na US Open v osmifinále pošesté. Nejdále se v ve Flushing Meadows dostala dvakrát do čtvrtfinále.

Srb Novak Djokovič zůstává v letošní sezoně neporažen. Nejvýše nasazený si připsal šestadvacátou výhru v roce v utkání s Němcem Janem Lennardem Struffem, kterého za hodinu a tři čtvrtě porazil bez problémů 6:3, 6:3 a 6:1.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

, Čorič (27-Chorv.) - Tsitsipas (4-Řec.) 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4), A. Zverev (5-Něm.) - Mannarino (32-Fr.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:2, Shapovalov (12-Kan.) - Fritz (19-USA) 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, Thompson (Austr.) - Kukuškin (Kaz.) 7:5, 6:4, 6:1

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (6-ČR) - Pegulaová (USA) 6:4, 6:3, Rogersová - Brengleová (obě USA) 6:2, 6:4.