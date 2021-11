Tenistka Krejčíková se chce zlepšit a příště to soupeřkám nandat

Guadalajara (Mexiko) - Premiéra ve dvouhře na Turnaji mistryň skončila pro tenistku Barboru Krejčíkovou bez vyhraného zápasu. I tak má za sebou životní sezonu a do další se chce i za pomoci zkušeností z vrcholu sezony ještě zlepšit. V Mexiku ale její mise ještě nekončí, pokračují ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou a domů chce přijet s trofejí.

Pětadvacetiletá Krejčíková zakončila souboje ve skupině prohrou s krajankou Karolínou Plíškovou. V předešlých zápasech nestačila na Estonku Annett Kontaveitovou a Španělku Garbiňe Muguruzaovou. "Je škoda, že to tak dopadlo. Myslím ale, že mě to posouvá dál. Že se mi to nepodařilo, o to větší motivaci mám do práce před další sezonou, abych se zlepšovala dál a příští rok to těm holkám nandala," řekla Krejčíková na online tiskové konferenci.

V zápasech s Plíškovou a Muguruzaovou vždy vyhrála první set, ale odešla poražena. "Bylo to tím, že jsem nevyužila příležitosti, které jsem měla. To rozhodlo. To jsem hrála vlastně dobře celých těch x měsíců, kdy jsem vyhrávala. Teď to už nevyšlo. Musím se dál zlepšovat ve všech směrech a myslím, že jsem na dobré cestě," řekla letošní vítězka Roland Garros.

Do Guadalajary přijela z Prahy po Billie Jean King Cupu jako poslední z účastnic turnaje. Měla jen málo času, aby si zvykla na vysokohorské podmínky. "I tak jsem se zápas od zápasu zlepšovala. Akorát jsem prohrávala, tak se to někdy stane. Nehodlám si z toho dělat těžkou hlavu, sezona byla úžasná. Že se to na konci nepovedlo, to se nedá nic dělat," pokrčila rameny.

Od začátku roku se ve dvouhře posunula z 65. místa na aktuální třetí a sezonu ukončí v elitní desítce. "Měla jsem úžasnou sezonu a vedla jsem si velmi dobře. Byla jsem konzistentní a odváděla velmi dobrou práci," pochvalovala hráčka, jež vedle Paříže vyhrála i turnaje ve Štrasburku a Praze.

Mezi elitou se chce usadit a s koučem Alešem Kartusem už se bavili, co zlepšit. "Zatím to nechci říkat nahlas. Budeme na tom pracovat a věřím, že budu zase lepší hráčka," pronesla.

Na Turnaji mistryň nyní vrhne síly do čtyřhry. Se Siniakovou je čeká ještě poslední zápas ve skupině a minimálně semifinále. "Chci s Kačkou hrát dobře, abychom si dovezly aspoň pohár ze čtyřhry. Bylo by super, kdyby se to podařilo," řekla a dodala, že energie mám pořád hodně. "Je to posledních pár zápasů do konce sezony, dám do nich maximum a pak si budu užívat volna."