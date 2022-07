Tenistka Karolína Plíšková ukončila spolupráci s trenérem Bajinem

Praha - Tenistka Karolína Plíšková znovu mění trenéra. Po dvaceti měsících ukončila spolupráci se Saschou Bajinem, jenž byl jejím sedmým koučem od roku 2014. Třicetiletá česká hráčka, které se letos po zlomenině ruky nedaří, hledá nový impulz. Jejím posledním turnajem pod vedením německého kouče byl Wimbledon, kde vypadla ve druhém kole s Britkou Katie Boulterovou.

Plíšková na travnatém grandslamu neobhájila loňskou finálovou účast, která byla nejvýraznějším okamžikem spolupráce s Bajinem, jež trvala od listopadu 2020. Pod jeho vedením nevyhrála ani jeden turnaj.

"Se Saschou jsme na začátku vyzkoušeli novou filozofii tenisu. Snažili jsme se do mé hry přidat několik nových prvků a vím, že to celé zafungovalo velmi dobře. Celkově to bylo skvělých 20 měsíců s několika vzestupy a pády. Nejpamátnějším okamžikem naší společné cesty pak byla chvíle, kdy jsem si po pěti letech zase zahrála grandslamové finále. Sascha mě hodně naučil a chci mu poděkovat za všechny ty měsíce dřiny, podpory a obětavosti," shrnula Plíšková společnou cestu, která jí v jeden okamžik dovedla na třetí místo světového žebříčku.

V posledních měsících to ale i vinou zranění z přípravy fungovat přestalo. Plíšková musela vynechat Australian Open a na turnaje se vrátila až v březnu. Od té doby bývalá světová jednička na okruhu WTA zvítězila jen v devíti z dvaceti zápasů. Pouze na dvou turnajích vyhrála více než jedno utkání, jejím největším úspěchem je semifinále ze Štrasburku. "Rozhodli jsme se udělat změnu, další nový impulz. Cítili jsme, že má hra už se výrazně neposouvá. Bohužel, všechno má své limity a všechno jednou končí," uvedla aktuálně patnáctá hráčka světa, proč se rozhodla pro další trenérskou změnu.

Bajin vydržel na horké trenérské židli u Plíškové souvisle nejdéle od Jiřího Vaňka, který Plíškovou za dva a půl roku dovedl mimo jiné do finále US Open 2016. "Bylo mi velkou ctí a potěšením pracovat s Kájou. Je mi líto, že jsem jí nemohl pomoci více, ale jsem velmi vděčný za to, že jsem ji mohl připravovat a poznat ji také o něco více jako člověka. V její profesi i v životě jí přeji jen to nejlepší," uvedl kouč, který spolupracoval i se Serenou Williamsovou a k dvěma grandslamovým titulům dovedl Japonku Naomi Ósakaovou.

Společně s ním opouští tým Plíškové kondiční trenér Marion Bašič. Toho nahradil Brit Jez Green, který v minulosti připravoval Andyho Murrayho nebo Tomáše Berdycha. Pod jeho vedením se Plíšková ve Španělsku chystá na americké betony. V plánu má podniky v San Jose, Torontu, Cinncinati a New Yorku. Jméno svého nového tenisového trenéra by měla oznámit příští týden. Vítězka 16 turnajů WTA ve dvouhře čeká na další titul od ledna 2020.