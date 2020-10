Tenistka Džabúrová si i v Ostravě zahraje čtvrtfinále

Ostrava - Tenistka Ons Džabúrová si popáté v sezoně zahraje čtvrtfinále na okruhu WTA. Mezi osmičku nejlepších hráček halového turnaje v Ostravě se tuniská tenistka dostala po dnešní výhře nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou dvakrát 6:4.

Do turnaje dnes vstoupí druhá nasazená Karolína Plíšková, která měla v úvodním kole volný los a v tom druhém ji čeká Ruska Veronika Kuděrmětovová. O postup do čtvrtfinále akce J&T Banka Ostrava Open 2020 bude bojovat i Karolína Muchová, a to s turnajovou sedmičkou Elise Mertensovou z Belgie.

Přemožitelka Barbory Strýcové z 1. kola Džabúrová letos hrála mimo jiné i čtvrtfinále Australian Open. O první semifinále v roce se v pátek utká s Řekyní Marií Sakkariovou, přemožitelkou turnajové jedničky Eliny Svitolnové z Lotyšska.