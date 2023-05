Tenistka Bejlek do 2. kola Roland Garros neprošla, prohrála s Rachimovovou

Paříž - Tenistka Sára Bejlek dohrála při svém debutu na Roland Garros v 1. kole, Rusce Kamille Rachimovové podlehla za necelou hodinu 0:6, 3:6. Sedmnáctiletá česká hráčka neprošla z úvodní fáze grandslamového turnaje ani na třetí pokus. V prvním kole vypadla také vloni na US Open a letos na Australian Open.

Semifinalistka loňské juniorky Roland Garros Bejlek se do hlavní soutěže dostala díky úspěšné kvalifikaci. V duelu s jednadvacetiletou Rachimovovou zahrála deset vítězných míčů, doplatila ale na 24 nevynucených chyb.

Bejlek se nemohla od začátku opřít o servis, při podání získala jen jednu ze sedmi her. Mladá Češka dostala v prvním setu za 21 minut "kanára" a v druhé sadě nevyužila brzký brejk. Rachimovová otočila díky dalším třem brejkům ze stavu 0:1 na 4:2 a po 58 minutách hry proměnila druhý mečbol.

Sabalenková zvládla vstup, porazila Ukrajinku Kosťukovou

Světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Aryna Sabalenková z Běloruska vstoupila úspěšně do Roland Garros, ukrajinskou tenistku Martu Kosťukovou porazila 6:3, 6:2. V dalším kole vyzve krajanku Irynu Šymanovičovou.

Kosťuková po zápase odmítla podat Bělorusce ruku kvůli tomu, že se její země podílí na ruské invazi na Ukrajinu. Ukrajinka si za to vysloužila bučení publika. "To jsem nečekala. Nebudu na to nijak reagovat, ale ti lidé by se měli stydět," řekla Kosťuková. "Chci vidět, jak budou reagovat za deset let, až válka skončí," doplnila s tím, že nebude ruským a běloruským soupeřkám podávat ruku i nadále.

Reakce zmátla i Sabalenkovou. "Omlouvám se, nejprve jsem si myslela, že to bučení patří mně. Byla jsem trochu překvapená, ale pak jsem slyšela vaši podporu. Děkuji vám za ni," uvedla v rozhovoru na kurtu Běloruska. "Byl to velmi těžký zápas. Především po emotivní stránce," řekla.

Pětadvacetiletá Sabalenková zdolala světovou devětatřicítku Kosťukovou i ve druhém vzájemném zápase a stejně jako loni v Dubaji jí nedovolila ani set. Zahrála 19 vítězných míčů, Kosťuková o osm méně.

Lepší začátek měla sice dvacetiletá Ukrajinka, která se po brejku v páté hře ujala vedení 3:2, Sabalenková však čtyřmi gamy za sebou set otočila. Ve druhé sadě už byla Běloruska na servisu stoprocentní, znovu prolomila soupeřce dvakrát podání a za 71 minut mohla slavit postup.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Chačanov (11-Rus.) - Lestienne (Fr.) 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3, Hurkacz (13-Pol.) - Goffin (Belg.) 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4, Kokkinakis (Austr.) - Evans (20-Brit.) 6:4, 6:4, 6:4, Albot (Mold.) - Kypson (USA) 6:3, 6:2, 4:6, 6:1, Ofner (Rak.) - Cressy (USA) 6:4, 7:6 (8:6), 6:2, Griekspoor (Niz.) - Martínez (Šp.) 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Sabalenková (2-Běl.) - Kosťuková (Ukr.) 6:3, 6:2, Frechová (Pol.) - Čang Šuaj (29-Čína) 6:1, 6:1, Podoroská (Arg.) - Ponchetová (Fr.) 6:0, 6:2, Rachimovová (Rus.) - Bejlek (ČR) 6:0, 6:3, Hunterová (Austr.) - Párrizasová (Šp.) 4:6, 6:2, 6:4, Šymanovičová (Běl.) - Udvardyová (Maď.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1.