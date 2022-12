Tenisté zahájí v Austrálii premiérový United Cup, na úvod vyzvou výběr USA

Sydney - Čtvrtečním duelem Jiřího Lehečky s Američanem Taylorem Fritzem (od 2:00 SEČ) začne v Austrálii premiérový ročník tenisové soutěže smíšených týmů United Cup. Český výběr kapitána Jiřího Vaňka narazí v tříčlenné skupině C v Sydney vedle USA ještě na Německo. Do další fáze postoupí jen vítězové, turnaj vyvrcholí 8. ledna.

Po české mužské jedničce Lehečkovi půjde do akce Marie Bouzková, jež vyzve jedenáctou hráčku světa Madison Keysovou. O den později pokračuje střetnutí s USA utkáním Petry Kvitové proti světové trojce Jessice Pegulaové. Tomáš Macháč následně narazí na semifinalistu posledního US Open Francese Tiafoea a program zápasu zakončí smíšená čtyřhra.

"Těším se. Tím, jak je to nové, tak to bude super. Ještě hrajeme v Sydney, což je krásné město. Nazvala bych to jako prodlouženou přípravu," řekla novinářům Kvitová. "Bude to něco jiného. Jsou tam garantované dva zápasy a ve hře jsou body do žebříčků ATP a WTA. Myslím, že to bude fajn. Uvidíme, jak to dopadne," uvedla dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Češi odletěli do Austrálie 25. prosince. Šestičlennou nominaci doplnili Dalibor Svrčina a Jesika Malečková. Vedle Sydney se turnaj koná na tvrdém povrchu také v Brisbane a v Perthu. Celkové prize money činí 15 milionů dolarů, body se budou přidělovat podle kategorií ATP 500 a WTA 500.

Soutěž nahradila dosavadní ATP Cup a formátem duelů smíšených týmů navázala na Hopmanův pohár. Půjde o zahajovací podnik nové sezony. V Austrálii se následně uskuteční turnaj v Adelaide, od 16. do 29. ledna je v Melbourne na programu první grandslam sezony Australian Open.

"Chtěla jsem tuhle novou týmovou soutěž zkusit. Jsem ráda, že Jirka (Vaněk) obvolal ostatní hráče a hráčky a nakonec jsme do toho šli. Těší mě, že to takhle vše klaplo a máme možnost být jako Česká republika v takto unikátní nové soutěži," doplnila Kvitová.

Po souboji USA vyzvou Češi 31. prosince a 1. ledna Německo, které vede po zranění se navrátivší Alexander Zverev. Olympijský šampion z Tokia se utká na úvod s Lehečkou a Bouzková poté narazí na Jule Niemeierovou. Druhý den čeká Kvitovou Laura Siegemundová, Macháč vyzve Oscara Otteho a na závěr přijde na řadu opět smíšená čtyřhra.

V případě postupu by Češi narazili v "městském finále" na vítěze skupiny D, v níž jsou Španělé, Britové a domácí Australané. Takové duely se uskuteční i v Brisbane a Perthu, do boje o celkový triumf postoupí jejich vítězové a jeden poražený celek s nejlepším výsledkem ze skupiny.

United Cupu se zúčastní 18 týmů. Skupinu A tvoří Řecko, Belgie a Bulharsko, ve skupině B jsou Polsko, Švýcarsko a Kazachstán. V éčku se utkají Itálie, Brazílie, Norsko a ve skupině F jsou Francie, Chorvatsko a Argentina.

Mezi přihlášenými hvězdami jsou například světová jednička Polka Iga Šwiateková, vítěz rekordních 22 grandslamů Španěl Rafael Nadal, finalista posledního Wimbledonu Nick Kyrgios z Austrálie nebo světová čtyřka Řek Stefanos Tsitsipas.