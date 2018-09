Praha - Tenisté zamířili na baráž Davisova poháru vlakem. Z Prahy směr Budapešť vyrazili jednička Jiří Veselý a deblista Roman Jebavý, v Brně k nim přistoupili Adam Pavlásek s kapitánem Jaroslavem Navrátilem. Čtvrtý člen týmu Lukáš Rosol po čtvrtfinále challengeru v Janově dorazí rovnou do dějiště zápasu.

Tenisté jezdí vlakem na Davisův pohár do Ostravy, ale za hranice zvolili místo aut či letadla cestu po kolejích poprvé. "Netradiční to není, jen to je delší než z Olomouce do Ostravy, ale je to příjemné a pohodlné," řekl ČTK Navrátil.

Na pondělní dopoledne mají tenisté naplánovaný první trénink na antukovém kurtu. "Tým je zdravý, to je podstatné," těší kapitána. V pořádku je i Veselý, který kvůli zraněnému tříslu vynechal grandslamové US Open. "Víceméně je to dobré. Ještě jsem rehabilitoval, pak začal trénovat a noha dobrá," zaklepal tenista.

První část cesty členové týmu podřimovali, po přistoupení Navrátila s Pavláskem vytáhli karty. "Hrajeme o drobné na kafe," prozradil Veselý. Hráči i členové realizačního týmu měli ve vlaku pohodlí, pro každého byly v první třídě dvě sedačky.

Po turnajích na betonech si hráči nyní budou znovu zvykat na antukový povrch. "Doufám, že to bude v pořádku," věřil Navrátil a stejně optimistický byl směrem k výsledku utkání. "Kluci mají větší daviscupové zkušenosti a doufám, že to je naše výhoda a výsledek přikloníme na naši stranu. Pevně ve vítězství věřím."

Šance českého výběru na výhru zvyšuje fakt, že Maďarům chybí jednička Márton Fucsovics, 41. hráč světa. "Byl jsme v šoku. Dělal jsem si z něj srandu, že by nemusel hrát, a pak vyšla zpráva, že opavdu hrát nebude," řekl Veselý.

Kapitán Navrátil počítá, že soupeřovou jedničkou bude Attila Balázs a dvojka vzejde z trojice Máté Valkusz, Zsombor Piros, Gábor Borsos. "Nehrají úplně špatně, musíme se mít na pozoru. Jejich výhodou je domácí prostředí. Slyšel jsem, že bývá docela hlučné, ale věřím, že to známe a zvládneme to," zopakoval Navrátil.

V utkání nejde o postup do elitní Světové skupiny, neboť Mezinárodní tenisová federace v polovině srpna v Orlandu schválila reformu soutěže. Od příštího roku bude hrát 1. kolo Davis Cupu 24 týmů, vítěz z Budapešti si zajistí nasazení pro los. Boj o "salátovou mísu" vyvrcholí týdenním turnajem pro 18 týmů na jednom místě.