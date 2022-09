Tenisté vedou po úvodním dnu baráže Davis Cupu v Izraeli 2:0

Tel Aviv - Čeští tenisté vedou po úvodních dvouhrách v baráži Davisova poháru proti Izraeli 2:0. Ve druhém utkání porazil Tomáš Macháč na tvrdém povrchu v Tel Avivu domácího Edana Lešema 6:4, 7:5. Jednadvacetiletý rodák z Berouna navázal na vítězství Jiřího Lehečky, který zdolal Daniela Cukiermana 6:0, 6:4. Českému týmu chybí k triumfu jedna výhra.

Dvacetiletý Lehečka splnil úvodu baráže roli favorita a připsal si první výhru v Davis Cupu. Třiašedesátý hráč světa nedovolil Cukiermanovi v prvním setu ani jeden brejkbol a nadělil o sedm let staršímu protivníkovi za 39 minut "kanára".

Jediný účastník zápasu v Tel Avivu z první stovky žebříčku ATP získal brejk také ve třetí hře druhé sady. Za stavu 5:4 Cukierman duel zdramatizoval. Za podpory více než tří tisíc fanoušků měl při vedení 40:0 tři brejkboly, Lehečka je ale odvrátil a pěti míčky za sebou dopodával duel k vítězství.

"Za vítězství jsem strašně moc rád. Je to můj první zápas, který jsem v Davis Cupu vyhrál. Doteď jsem neměl přívětivé losy a o to je cennější, že jsem nyní splnil roli favorita a získal pro Česko bod. Hrát Davis Cup pro mě byl vždy sen. Jsem rád, že mi dal kapitán šanci hrát a myslím, že se mi to povedlo splnit na výbornou," řekl Lehečka po utkání ve videorozhovoru s novináři

"Ze začátku to vypadalo, že do haly nedorazí ani 80 procent fanoušků. Ke konci zápasu ale aréna praskala ve švech. Atmosféra byla bouřlivá a nebylo to nic jednoduchého. Všechny bubny a pokřiky byly slyšet daleko více. Mezi prvním a druhým servisem se nehrálo příjemně. O to cennější ale tahle výhra je," doplnil Lehečka.

Macháčovi, kterému patří ve světovém pořadí 109. místo pomohlo, v utkání proti Lešemovi sedm es. O zisku první sady rozhodl jednadvacetiletý tenista proti domácí dvojce v sedmé hře, když využil druhý brejkbol.

O čtyři roky starší Lešem se nevzdal a ve druhém setu si dlouho držel servis. Za stavu 4:3 měl při Macháčově podání tři brejkboly, o chvíli později musel český tenista odvracet i dva setboly. Těžké momenty ale Macháč ustál, v koncovce prolomil soupeřův servis a po hodině a 53 minutách hry využil první mečbol.

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila může završit úspěch v sobotu. Program začne čtyřhrou, do níž český tým zatím nahlásil dvojici Zdeněk Kolář, Dalibor Svrčina. Za Izrael by měli při absenci zřejmě zdravotně indisponované jedničky Jišaje Oliela nastoupit Cukierman s Lešemem. Ve dvouhrách by se podle vývoje měli střetnout Lehečka s Lešemem a Macháč s Cukiermanem.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. V případě vítězství Češi postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra soutěže.

Utkání baráže tenisového Davisova poháru v Tel Avivu:

Izrael - Česko 0:2 po prvním dnu

Cukierman - Lehečka 0:6, 4:6, Lešem - Macháč 4:6, 5:7.