Tenisté si na US Open rozdělí rekordních 57 milionů dolarů

Tenisové US Open - ilustrační foto. ČTK/AP/Julio Cortez

New York - Pořadatelé tenisového US Open opět zvýšili již tak rekordní prémie. Vítězové mužské a ženské dvouhry letos získají 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun), celková dotace čtvrtého grandslamového turnaje roku vzrostla na 57 milionů dolarů (1,3 miliardy korun). Oznámili to zástupci Americké tenisové asociace.

V loňském roce vydělali vítězové dvouher 3,8 milionu dolarů, za posledních pět let stouply prémie o více než 50 procent. Tenisté, kteří v New Yorku vypadnou v 1. kole, dostanou 58 tisíc dolarů (1,3 milionu korun). Zvýšení prémií se dočkají i šampioni ve čtyřhře, kteří inkasují 740.000 dolarů (16,8 milionu korun).