Tenisté se v Davis Cupu utkají se Španělskem, Srbskem a Jižní Koreou

Málaga (Španělsko) - Čeští tenisté se utkají na finálovém turnaji Davisova poháru ve skupině C s domácím Španělskem, Srbskem a Jižní Koreou. Rozhodl o tom dnešní los v Málaze. Hrát se bude ve Valencii od 12. do 17. září a soupeři svěřenců kapitána Jaroslava Navrátila mohou být hvězdní hráči Rafael Nadal, Novak Djokovič či současná světová jednička Carlos Alcaraz.

"Musel jsem se tím chvíli poprat, je to těžký los. Nikdo ale neví, co bude v září, kdy bude po US Open. Na papíře jsou však soupeři velice těžcí," řekl v nahrávce pro média Navrátil. "Máme na to půl roku a za tu dobu může být vše jinak. Někdo může být zraněný, nezraněný. Já budu rád, když budou všichni kluci zdravotně v pořádku a pojedeme se tam porvat. Máme za sebou už hodně Davis Cupů a těch překvapivých výsledků bylo dost. Bude rozhodovat sportovní forma," doplnil Navrátil.

"Je to velice přísný los, ale Davis Cup je soutěž, kde se odehrávají často velmi zajímavé a svérázné sportovní události. řekl ČTK šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Češi se probojovali na finálový turnaj po dvou letech, poté co zvítězili v únorové kvalifikaci v Portugalsku 3:1. V prestižní soutěži se pokusí vylepšit předloňské umístění, kdy ve skupině v Innsbrucku nestačili na Británii a Francii. V letech 2012 a 2013 soutěž ještě v odlišném formátu ovládli.

Souboje ve skupině se budou hrát na dva vítězné zápasy, po dvou dvouhrách rozhodne případná čtyřhra. Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší celky tabulky. Davisův pohár pak vyvrcholí na konci listopadu v Málaze.

Španělé dostali pro účast ve finálovém turnaji divokou kartu. Srbové uspěli v kvalifikaci v Norsku, kde zvítězili jasně 4:0. Korejci nečekaně postoupili po vítězství 3:2 nad Belgií.

Nejlepším hráčem šestinásobných šampionů Španělů je aktuálně světová jednička a loňský vítěz US Open Alcaraz. Na třináctém místě žebříčku momentálně figuruje vítěz 22 grandslamových titulů Nadal, který se snaží o návrat po zranění. Španělé naposledy triumfovali v soutěži před čtyřmi lety, kdy porazili ve finále Kanadu. Vloni vypadli kvůli absenci hlavních opor ve čtvrtfinále s Chorvatskem.

Srbskou hlavní hvězdou je druhý hráč světa Djokovič, který se dělí o rekordní počet grandslamových titulů s Nadalem. Srbové vyhráli soutěž jen v roce 2010. Češi se s nimi utkali například ve finále 2013, kdy zvítězili 3:2.

"Je pravda, že to asi horší být nemohlo. Srbsko s Djokovičem a Španělsko s Alcarazem jsou nejsilnější týmy. Nedá se ale nic dělat. Na papíře je to dané, musíme s tím žít a dělat vše pro to, aby forma kluků byla v září co nejlepší a byli jsme konkurenceschopní," konstatoval Navrátil.

Korejský tým se do skupiny dostal ze čtvrtého, výkonnostně nejslabšího koše. Jejich oporou je Kwon Sun-u, 75. hráč pořadí ATP. "Také tam pojedou na zkušenou a stejně jako my nemají proti silným soupeřům co ztratit," podotkl Navrátil.

Češi by se měli opírat o čtvrtfinalistu Australian Open Jiřího Lehečku, který v kvalifikaci v Portugalsku získal dva ze tří bodů. Další přidal Tomáš Macháč. Tým kapitána Navrátila tvořili také Adam Pavlásek, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.

"V Portugalsku jsme potvrdili, že je náš Davis Cup na vzestupné úrovni. V týmu jsou mladí kluci a i ty zkušenosti, které získají ve Valencii, jim pomohou do dalších let," uvedl Navrátil. "Jirka Lehečka může dnes porazit každého a Tomáš Macháč při dobré konstelaci také. Jedeme se poprat s nepříznivým a těžkým losem a všechny překvapit. Je skvělé, že český mužský tenis je mezi šestnácti nejlepšími týmy světa," dodal Kaderka.

Úřadující vítězové z Kanady se utkají ve skupině A v Boloni s domácí Itálií, Švédskem a Chile. Loňští finalisté Australané budou bojovat ve skupině B v Manchesteru proti Velké Británii, Francii a Švýcarsku. Skupinu D tvoří Chorvatsko, Nizozemsko, USA a Finsko. Hrát se bude v Chorvatsku, o konkrétním dějišti se rozhodne později.

Los skupinové fáze finálového turnaje Davisova poháru (12. - 17. září 2023):

Skupina A (Boloňa): Kanada, Itálie, Švédsko, Chile

Skupina B (Manchester): Austrálie, Velká Británie, Francie, Švýcarsko

Skupina C (Valencie): Španělsko, Srbsko, Česko, Jižní Korea

Skupina D (Chorvatsko - dějiště dosud není určené): Chorvatsko, Nizozemsko, USA, Finsko