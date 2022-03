Tenisté prohrávají po úvodním dnu Davis Cupu v Argentině 0:2

Buenos Aires - Čeští tenisté prohrávají po úvodním dni v kvalifikaci o postup na finálový turnaj Davisova poháru v Argentině 0:2 na zápasy. Na antuce v Buenos Aires nejprve Jiří Lehečka podlehl domácí dvojce Sebastiánu Báezovi 6:7 a 3:6, ve druhé dvouhře prohrál Tomáš Macháč po nadějném začátku s Diegem Schwartzmanem 6:2, 2:6 a 3:6.

"Chtěl jsem mít po prvním dnu stav jedna jedna, mohlo to být dva nula, ale na kdyby se nahraje," řekl kapitán Jaroslav navrátil v on-line rozhovoru s novináři z Argentiny. "Teď bude těžké zápas otočit, ale je to Davisův pohár a už se mnohokrát obrat povedl. Argentinci jsou na koni, ale ještě to neskládáme, a když zvládneme debl, tak šance bude," věří Navrátil.

Češi v historii dosud nikdy neotočili zápas ze stavu 0:2, změnit to zkusí v sobotu. Program začne v 15:00 čtyřhrou, do které byli při losu nahlášeni Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva, ale nastoupí Macháč s Lehečkou. Domácí duo by měli tvořit pátý deblista světa Horacio Zeballos a Máximo González. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout v souboji jedniček Lehečka se Schwartzmanem a následně Macháč s Báezem. Kapitáni ale mají možnost nominace změnit.

"Soupeř získal dva vydřený body. Hlavu ještě nevěšíme. Budeme makat, bojovat a jdeme do toho, jdeme je porazit. Nepůjdeme tam prohrát," burcoval Macháč před sobotou. Pokud se obrat proti favoritům nepovede, budou hrát tenisté 16. a 17. září o postup do kvalifikace v roce 2023. Výhra by znamenala účast ve finálovém turnaji, jehož základní skupiny se uskuteční 14. až 18. září na zatím neurčených místech.

Lehečka ve vyrovnaném prvním setu vedl nad Báezem po brejku z osmé hry 5:3. Nedokázal ale sadu dopodávat, po chybách o servis přišel a set rozhodl tie-break. Do něj vstoupil soupeř skvělým úderem po doběhnutí zkráceného míče za síť a Lehečka prohrál 4:7.

"První set jsem měl ve svých rukách, určitě měl dopadnout na moji stranu. Ale bohužel, zrovna v tom gamu se mi nepovedlo, co jsem chtěl zahrát. Udělal jsem chyby a pak v tie-breaku soupeř bohužel zahrál velice slušně," řekl Lehečka novinářům.

Báezeovi tleskala i bývalá hvězda Gabriela Sabatiniová a Argentinec se ve druhém setu rozehrál. Trápil Lehečku liftovanými míči k základní čáře a český hráč se oproti první sadě tolik nedostal k aktivnější hře. V šestém gamu přišel o servis a po hodině a 23 minutách o zápas.

"Ve druhém setu se projevila jeho rozehranost na antuce. Těžko jsem se dostával k tomu, co na mé hře platí. Na antuce tolik nefunguje servis, o něj jsem se nemohl opřít. Nelze to hodnotit pozitivně," konstatoval Lehečka.

Macháč vletěl na čtrnáctého tenistu světa Schwartzmana ve velkém stylu. Hrál útočně, soupeř mu pomáhal horším servisem a český hráč po brejku z první a sedmé hry získal úvodní set v poměru 6:2. "Tomáš začal abnormálně dobře, Schwartzman byl nervózní, protož mu Davis Cup nevychází. Tomáš mu šel do returnu, Schwartzman se rozsypal na servisu," řekl Navrátil.

V úvodu druhé sady vedl Macháč 2:0 a měl brejkbol, ale bekhendový return zastavila páska. "Bohužel to nevyšlo zrovna v ten moment. On se zvedl, začal hecovat a rázem se dostal do hry. Kdybych to doklohnil na 3:0, tak by to mohlo vypadat jinak," litoval Macháč.

Zápas se rázem zcela otočil. Macháčovi se tolik nedařilo a ztratil devět her v řadě. Schwartzmana pak hnali fanoušci v ne zcela zaplněných ochozech. "I když mi to nepadalo, tak jsem se drže taktiky a chodil do toho. Nespadl jsem do defenzivy a nezačal pinkat, tím bych se úplně rozsypal. I když jsem prohrál devět gamů za sebou, tak jsem hrál každý míček naplno, měl jsem šance. I když se to nepovedlo, tak si myslím, že se to povede příště," řekl Macháč.

Ve třetím setu sice měl Macháč brejkbol při každém podání soupeře, ale uspěl jen jednou a přes bojovnou snahu na o více než sto míst lépe postaveného hráče na žebříčku ATP nakonec nestačil.

Macháč v utkání využil pět ze 14 brejkbolů a soupeř šest z devíti. "Pokud se chci dostat tam, kde jsou tihle kluci, tak tyhle šance musím využívat a pak budu vítěz já. Nesešlo se to, proto tady sedím jako poražený," řekl Macháč.

Argentina - ČR 2:0 po prvním dnu

Báez - Lehečka 7:6 (7:4), 6:3, Schwartzman - Macháč 2:6, 6:2, 6:3.