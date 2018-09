Budapešť - Čeští tenisté otočili barážové utkání Davisova poháru a v Maďarsku vyhráli po boji 3:2 na zápasy. Zajistili si pozici mezi dvanáctkou nasazených týmů pro kvalifikačního kolo příštího ročníku, který bude mít zcela nový formát.

Vítězný bod na antuce v Budapešti získal Lukáš Rosol, který zdolal 419. hráče světa Zsombora Pirose 6:4, 7:6 a 6:3. Před závěrečnými dvouhrami Češi prohrávali 1:2 na zápasy, ale do hry je vrátil Jiří Veselý. Česká jednička dala zapomenout na páteční překvapivou prohru a Mátého Valkusze přehrála 6:7, 6:3, 6:2 a 6:4.

Soupeře pro únorové kvalifikační kolo, které odehrají doma, nebo venku, ale každý zápas jen na dva vítězné sety, se svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila dozvědí ve středu 26. září.

"Byl to velký obrat a velice těžký zápas. Chtěli jsme vyhrát a každé vítězství je velice důležité. Klukům pomůže, tady si hrábli na dno sil," řekl Navrátil Radiožurnálu a serverům iDnes.cz a Tenisový svět. "Bylo to velké napětí pro hráče, kteří nastoupili v neděli. Jirka Veselý a hlavně Lukáš Rosol tam nechali duši. Hráli za český tenis, Českou republiku a utkání dovedli do vítězného konce," děkoval Navrátil singlistům.

Rosol hrál potřetí v kariéře zápas za nerozhodného stavu 2:2 a duel takticky zvládl. Sice s Pirosem složitě dohrával sety, ale pokaždé nakonec uspěl. V prvním vedl 5:2 a vyhrál 6:4. Ve druhém ztrácel 1:3 a za stavu 5:4 sadu nedopodával, ale pak odvrátil setbol a tie-break získal po vítězném forhendu poměrem 8:6.

Ve třetím setu na kurtu vládl. Rychle měl náskok 5:1, ale znovu v koncovce ještě musel bojovat. Ruce zvedl vítězně nad hlavu po využitém mečbolu na 6:4.

"Konec prvního setu zaskřípal, ale dohrál jsem to. Rozhodující pro vývoj zápasu byl druhý set, který jsem utrhl. Soustředil jsem se, abych hrál kvalitně a vytvářel tlak, který nedokázal akceptovat," řekl Rosol, který hrál třetí zápas ve třech dnech. "Nebylo na výběr, ale chtěl jsem hrát a povedlo se to," řekl třiatřicetiletý Rosol.

Veselý se set a dva gamy trápil i s Valkuszem. Hrál opatrně, úvodní sadu ztratil v tie-breaku 4:7 a ve druhé prohrával 0:2. Pomohl mu až soupeřův kiks při brejkbolu na 2:2, při kterém Maďar poslal do sítě nahraný volej. "Do té doby hrál neskutečně, ale od téhle chvíle šla jeho hra výrazně dolů," řekl Veselý České televizi.

Poté osmifinalista Wimbledonu vývoj utkání otočil díky zlepšené hře i tomu, že soupeře trápila zraněná noha. Chvílemi nedobíhal míče a zdálo se, že po třetí sadě zápas vzdá. Ještě ale zabojoval a zkomplikoval koncovku. Veselý ve čtvrtém setu vedl rychle 5:1, ale pak ztratil tři hry v řadě a nakonec vyhrál 6:4.

"Byl jsem pod tlakem, protože jsem věděl, že tenhle bod potřebujeme. V závěru hrály roli obrovské nervy a jsem šťastný, že se mi to povedlo," řekl Veselý.

Rosol v pátek zdolal ve třech setech Valkusze, ale v sobotu s Romanem Jebavým nezvládli čtyřhru a podlehli dvojici Gábor Borsos, Peter Nagy.

Češi se výhrou rozloučili s tradičním systémem Davisova poháru. "Jsme rádi, že se to povedlo," oddechl si Veselý. Od příštího roku už budou hrát podle nového formátu, který schválila mezinárodní federace ITF v srpnu. "Uvidí se, co bude dál. Ten formát přinese plusy i minusy," řekl Veselý.

V kvalifikačním kole se utká 24 týmů a s Čechy jsou mezi nasazenou dvanáctkou letošní čtvrtfinalisté Belgie, Německo, Itálie a Kazachstán a vítězové barážových klání Argentina, Velká Británie, Rakousko, Japonsko, Srbsko, Švédsko a jako poslední vítěz utkání Kanady s Nizozemskem. "Doufám, že dostaneme schůdného soupeře a dostaneme se mezi osmnáctku," přál si Navrátil, který chce dál u týmu zůstat. "Určitě. Máme vynikající kolektiv a není žádný důvod to řešit."

Letošní semifinalisté Francie, Španělsko, Chorvatsko a USA mají jistou účast ve finálovém turnaji, v kterém bude o "salátovou mísu" bojovat 18 týmů během týdne na jednom místě v dosud neoznámeném dějišti. Dva týmy obdrží volnou kartu. Všechny zápasy se budou hrát už jen na dva vítězné sety.

Barážové utkání tenisového Davisova poháru v Budapešti (antuka):

Maďarsko - ČR 2:3

Valkusz - Veselý 7:6 (7:4), 3:6, 2:6, 4:6, Piros - Rosol 4:6, 6:7 (6:8), 3:6.