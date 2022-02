Tenisté pojedou do Argentiny bez Veselého, v týmu jsou Macháč i Lehečka

Praha - Bez jedničky Jiřího Veselého pojedou čeští tenisté do Argentiny na utkání kvalifikace o postup na letošní finálový turnaj Davisova poháru. V nominaci kapitána Jaroslava Navrátila jsou Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva. Zápas se bude hrát za měsíc od 4. do 5. března na antuce Lawn Tennis Clubu v Buenos Aires.

V čele argentinského týmu je světová čtrnáctka Diego Schwartzman, kterého na dvouhru doplňují Federico Delbonis (41.) a Sebastián Báez (77.). Na čtyřhru jsou v sestavě šestý hráč deblového žebříčku ATP Horacio Zeballos a Máximo González (23. čtyřhra).

Osmadvacetiletý Veselý chybí v české nominaci poprvé po devíti letech. V roce 2013 se nevešel do týmu pro vítězné finále v Srbsku. Od té doby byl v sestavě pokaždé. "Jirka mě požádal, jestli by mohl utkání nehrát z důvodu, že obhajuje velké body z loňského roku a chtěl by v tom týdnu hrát turnaj. Proto nebude," vysvětlil Navrátil v nahrávce pro média.

Macháč (116. ATP) a Lehečka (138.) se předvedli v dobrém světle loni v zápasech skupiny finálového turnaje. Nyní už bude tíha odpovědnosti ležet na nich. "Formu z Innsbrucku potvrdili a jejich výsledky nasvědčují, že bychom mohli být v Argentině konkurenceschopní. Pojedeme tam uvolnění, kluci se budou těšit a určitě nemáme co ztratit," řekl Navrátil.

Spekulovalo se o tom, že by v nominaci Argentiny mohl být Juan Martín del Potro. Bývalý třetí hráč světa se teprve příští týden vrátí po dvou a půl letech na turnaje a v nominaci kapitána Guillerma Corii se neobjevil. "Je to velké jméno, ale pro každého hráče, i pro Federera, jsou zápasy po pauze daleko těžší, když není hráč v turnajovém tempu," uvedl Navrátil.

Češi hráli v Argentině naposledy před deseti lety. V roce 2012 na kurtech v Parque Roca v hlavním městě v semifinále zvítězili a následně získali slavnou salátovou mísu. Díky Tomáši Berdychovi a Radku Štěpánkovi porazili Argentince i o rok později v Praze.

Stejně jako před deseti lety se dá očekávat bouřlivá atmosféra. "Tehdy bylo hlučno, zpívali se chorály, ale na druhou stranu to bylo regulérní," vzpomínal Navrátil.

Vítěz kvalifikačního utkání postoupí do finálového turnaje pro šestnáct týmů. Dějiště bojů ve skupinách ani vyřazovací části od čtvrtfinále zatím není známo.