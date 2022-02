Tenisté odletěli do Argentiny na Davis Cup s touhou po překvapení

Praha - V roli outsiderů, ale s touhou po překvapení odletěli čeští tenisté na Davisův pohár do Argentiny. Na antuce v Buenos Aires budou svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila příští týden usilovat v kvalifikaci o postup do finálového turnaje soutěže o salátovou mísu.

Z pražského letiště Václava Havla se dnes na cestu přes Atlantský oceán vydali s kapitánem a realizačním týmem jednička týmu Jiří Lehečka a Vít Kopřiva. Tomáš Macháč přiletí později po challengeru v italském Forli a Zdeněk Kolář už v Jižní Americe je na turnajích.

"Nejedeme jako favoriti. Víme, jaká je síla soupeře, ale nejedeme prohrát. Tým je dobře naladěný, začínáme za stavu nula nula a v sobotu možná budeme šťastnější tým," přál si Navrátil v on-line tiskové konferenci před cestou na zápas, který se uskuteční 4. a 5. března.

Argentince proti českému výběru povede světová třináctka Diego Schwartzman, který na dvou antukových turnajích po sobě došel do finále. Tým dále tvoří Federico Delbonis (37. v pořadí dvouhry), Sebastián Báez (77.), deblová pětka Horacio Zeballos a Máximo González (23. v žebříčku čtyřhry).

"Máme před sebou velkou výzvu, ale máme tým, který může uspět. Favority jsou v Argentině domácí, o tom žádná, ale šance uspět a herní úroveň na naší straně určitě je," řekl odhodlaně dvacetiletý Lehečka, který na nedávném turnaji v Rotterdamu postoupil z kvalifikace až do semifinále a cestou například vyřadil tehdejší světovou dvanáctku Kanaďana Denise Shapovalova. Na žebříčku díky tomu vylétl ze 137. pozice poprvé do světové stovky a aktuálně je na 92. místě.

Po úspěchu touží i Macháč. "Koukám se na to dobře. Nejedeme na porážku, jedeme je porazit. Budeme makat," řekl Macháč, který loni v listopadu překvapil ve skupině finálového turnaje v Innsbrucku výhrami nad výrazně lepšímu soupeři. "V Innsbrucku jsem zahrál dobře a doufám, že to bude pokračovat i v Argentině. Forma je," uvedl 132. hráč dvouhry.

Ani před deseti lety neletěli tenisté do Buenos Aires v roli favoritů. S Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem ale soupeři uštědřili první prohru v domácím prostředí. "Byl jsem nalepený u televize a sledoval to," vzpomínal Lehečka na rok 2012. "Ani mě tenkrát nenapadlo, že jednou do Argentiny odcestuju jako hráč. O to víc si vážím toho, že tu šanci mám, a chci tam taky uspět."

Tenisty čeká přivykání na antukový povrch, na kterém hráli naposledy před půl rokem. "Není to jednoduché, ale budeme mít pět šest dní tréninku a věřím, že se přizpůsobíme," řekl Navrátil. Lehečka, který loni vyhrál na antuce tři menší turnaje, dodal: "Už tento týden jsem trénoval na antuce. Tělo si zvyká a celkově jde hra nahoru. Jak říkal kapitán, bude dost času si zvyknout na podmínky a myslím, že do zápasu půjdeme připraveni a hru to moc neovlivní."

V týmu chybí donedávna česká jednička Jiří Veselý, který se s předstihem s kapitánem domluvil, že tentokrát Davis Cup vynechá, jelikož se mu nedařilo. Nic na tom nemění fakt, že tento týden září v Dubaji, kde ve čtvrtek vyřadil světovou jedničku Novaka Djokoviče a vrátí se do první stovky ATP. "Škoda, že tady Jirka není, ale věřím, že jeho roli zastoupíme dobře," řekl Lehečka.

Vítěz kvalifikačního utkání postoupí do finálového turnaje pro šestnáct týmů. "Pokusíme se tam dostat, protože to jsou zkušenosti k nezaplacení," řekl Navrátil. Lehečka jeho slova potvrdil. "Každé daviscupové utkání je strašně cenné a v Rotterdamu mi to pomohlo," řekl.