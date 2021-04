Tenisté odehrají skupinu na finálovém turnaji Davisova poháru v Innsbrucku

Londýn - Čeští tenisté odehrají základní skupinu finálového turnaje Davisova poháru a případné čtvrtfinále v Innsbrucku. Mezinárodní tenisová federace ITF oznámila, že Madrid doplní jako nové dějiště také Turín. Z loňska odložený finálový turnaj Davisova poháru se má konat během jedenácti dnů od 25. listopadu do 5. prosince.

Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila jsou ve skupině C s Francií a Velkou Británií. V Olympijské hale v Innsbrucku budou hrát také domácí tenisté se Srbskem a Německem. Vítězové skupin se pak na stejném místě střetnou ve čtvrtfinále.

Dvě skupiny hostí i Turín a Madrid. Vedle vítězů šesti skupin postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejlepší družstva z druhých míst. Semifinále a finále budou v Madridu.

"Bylo důležité najít dvě evropská města s dobrým spojením do Madridu a podobnými podmínkami, aby to měli hráči s přesuny co nejsnazší," řekl šéf finále Albert Costa.

V roce 2019 vyhrálo titul při premiéře s vyvrcholením soutěže na finálovém turnaji v Madridu domácí Španělsko v čele s Rafaelem Nadalem. Jen zápasy Španělska se ale hrály před plným hledištěm, proto se ITF s investiční skupinou Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která soutěž štědře financuje, rozhodli vyvrcholení soutěže rozdělit do tří měst.

Finálový turnaj Davisova poháru:

Madrid:

Skupina A: Španělsko, Rusko, Ekvádor. Skupina B: Kanada, Kazachstán, Švédsko. 2x čtvrtfinále, semifinále a finále.

Innsbruck:

Skupina C: Francie, V. Británie, ČR. Skupina F: Srbsko, Německo, Rakousko. 1x čtvrtfinále.

Turín:

Skupina D: Chorvatsko, Austrálie, Maďarsko. Skupina E: USA, Itálie, Kolumbie. 1x čtvrtfinále.