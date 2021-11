Tenisté hrají v Davis Cupu s Francií 1:1, rozhoduje čtyřhra

Innsbruck - Čeští tenisté hrají po dvouhrách v Davisově poháru s Francií nerozhodně 1:1 na zápasy. Do vedení je poslal debutant v soutěži o salátovou mísu Tomáš Macháč překvapivou výhrou 7:6, 6:2 nad bývalou světovou sedmičkou Richardem Gasquetem. V souboji jedniček pak prohrál Jiří Veselý s Adrianem Mannarinem 7:6, 4:6 a 2:6. Utkání ve skupině C v Innsbrucku tak rozhoduje čtyřhra. Nastoupili do ní Jiří Lehečka s Macháčem a šampioni Turnaje mistrů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut.

Původně byli do čtyřhry nahlášeni Lehečka se Zdeňkem Kolářem, kapitán Jaroslav Navrátil ale poslal na kurt mladíky - dvacetiletého Lehečku s o rok starším Macháčem.

Zápas Macháče s Gasquetem začal maratonským gamem, v kterém český tenista prohrával 0:40, ale podání si udržel. Ve třetí hře sice čistou hrou po nepřesnostech o servis přišel, ale vzápětí stejným způsobem získal Gasquetovo podání. Od té doby si jednadvacetiletý Macháč držel servis jistěji a v tie-break vyhrál 7:3 díky větší odvaze a třeba výpadu k síti se šťastným volejem.

Ve druhém setu už Macháč téměř nechyboval. Francouze trápil dle taktických pokynů i vysokými míči a rychle mířil k výhře. Dvakrát získal brejk a utkání ukončil dvěma esy v řadě.

"Byl jsem nadšený, že můžu hrát a jsem moc šťastný, že jsem debut zvládl. Ukázal jsem srdce," řekl Macháč na kurtu. "První game byl hodně důležitý, byl jsem hodně nervózní, ale bojoval jsem o každý míč. Postupně jsem se rozehrál a ve druhém setu už byl lepší."

Veselý v duelu leváků jako první v každém setu přišel o podání. V úvodní sadě ale dokázal za stavu 4:5 odvrátit setbol a zlepšeným returnem rozhodl tie-break, v němž povolil soupeři jen bod. Druhý set rozhodl nepovedený game Veselého na 1:2. Ve třetím setu český hráč ubránil dlouhou první hru, ale pak o pět v řadě přišel a prohrál za dvě a půl hodiny.

"On výborně returnoval, a i když jsem podával dost přes první podání, tak mi vracel dlouze míče pod nohy a špatně se z toho tlačilo. A xkrát mi return zabil. Těžko jsem hledal recept," řekl Veselý. "Klobouk dolů, jak to zahrál v důležitých momentech. Já jsem bohužel nenašel cestu, jak ho v důležitých momentech přehrát a získat převahu. Mrzí mě to, po výhře Tomáše jsme všichni cítili šanci a zodpovědnost jsem přijal a bohužel to nedopadlo," uvedl.

Nový model vyvrcholení soutěže družstev v podobě finálového turnaje pro 18 týmů hrají Češi poprvé. Tříčlennou skupinu C doplňuje Británie, s kterou se tenisté utkají v neděli. Do čtvrtfinále postoupí vítěz skupiny plus dva nejlepší celky ze šesti základních skupin.

Finálový turnaj Davisova poháru:

Skupina B (Madrid):

Švédsko - Kanada 2:0 po dvouhrách

E. Ymer - Diez 6:4, 6:2, M. Ymer - Pospisil 6:4, 6:4.

Skupina C v Innsbrucku:

Francie - ČR 1:1 po dvouhrách

Gasquet - Macháč 6:7 (3:7), 2:6, Mannarino - Veselý 6:7, 6:4, 6:2.

Skupina D (Turín):

Chorvatsko - Austrálie 2:0 po dvouhrách

Gojo - Popyrin 7:6 (7:5), 7:5, Čilič - De Minaur 6:1, 5:7, 6:4.