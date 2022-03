Tenisté budou v Argentině za stavu 0:2 odvracet porážku

Buenos Aires - Čeští tenisté prohrávají po úvodním dni v kvalifikaci o postup na finálový turnaj Davisova poháru v Argentině 0:2 na zápasy a dnes se pokusí porážku odvrátit. Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila potřebují vyhrát všechny tři zápasy.

Program na antuce v Buenos Aires začne v 15:00 čtyřhrou, do které jsou nahlášeni Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva, ale nastoupit by měli Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Domácí duo by měli tvořit pátý deblista světa Horacio Zeballos a Máximo González. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout v souboji jedniček Lehečka s Diegem Schwartzmanem a následně Macháč se Sebastiánem Báezem. Kapitáni ale mají možnost nominace změnit.

V pátek nejprve Lehečka podlehl domácí dvojce Báezovi 6:7 a 3:6, ve druhé dvouhře prohrál Macháč po nadějném začátku se Schwartzmanem 6:2, 2:6 a 3:6.

V případě porážky budou hrát tenisté 16. a 17. září o postup do kvalifikace v roce 2023. Výhra by znamenala účast ve finálovém turnaji, jehož základní skupiny se uskuteční 14. až 18. září na zatím neurčených místech.