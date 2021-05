Paříž - Tenisté na Roland Garros dostanou k dispozici denně hodinu, během níž budou moci opustit turnajovou "bublinu". Hráči si budou moci v tomto "osobním volnu" navzdory koronavirovým omezením v Paříži zaběhat nebo jen tak vyjít.

"Nechceme, aby byli jen připoutaní k hotelu nebo areálu Rolanda Garrose," uvedl ředitel antukového grandslamu Guy Forget, bývalý elitní tenista. Všichni hráči budou bydlet ve dvou hotelech, kde budou mít přístup do restaurací a fitcenter. V den, kdy nebudou hrát, nebudou smět do tenisového areálu.

Druhý rok po sobě narušila ustálený program French Open koronavirová pandemie. Loni byl turnaj přesunut až na září, letos začne místo 23. května o týden později.

Díky tomu budou moci organizátoři přivítat v areálu více fanoušků, neboť celonárodní restrikce ve Francii by se měly před turnajem a během něj uvolňovat. Pokud se situace v zemi bude stále zlepšovat, od 30. května do 8. června bude moci do areálu maximálně 5388 diváků, poté by se měl tento počet zvýšit na 13.146. Celkově pořadatelé prodají 118.611 lístků, loni na podzim to bylo 15.000.

Novinkou letošního ročníku budou noční zápasy pod umělým osvětlením na centrálním kurtu se zatahovací střechou. Kvůli omezení pohybu po 21:00 však budou tyto duely v úvodních dnech bez diváků.